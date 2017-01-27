Девятый класс позволят окончить

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"Этого можно было ожидать", – узнав, что примерно полчаса назад Приекульская краевая дума проголосовала за реорганизацию Грамздской основной школы, сказала Скайдра Класиня. Все же в школе еще надеялись, что так скоро это не произойдет. В глазах обычно энергичной учительницы слезы, она непривычно малоразговорчива и смотрит вдаль.

Решение о преобразовании Грамздской основной школы в начальную школу с шестью классами депутаты Приекульской краевой думы приняли весьма единодушно. Единственным воздержавшимся был Вацлов Кадагис, который сам из Грамзды. "Я ведь им пожелал встретить 200-летие!" – говорит он, а другие депутаты успокаивают: школа ведь не ликвидируется.

Вопрос до этого был рассмотрен на заседаниях комитета образования, культуры и спорта и финансового комитета, где реорганизация была поддержана. Руководитель образованием края Агрита Пурвиня депутатам на заседании думы вчера пояснила, что проект решения подготовлен потому, что количество детей в Грамздской основной школе продолжается сокращаться, а государство изменило порядок распределения целевой дотации. "Теперь она основывается на системе – чем меньше учеников, тем меньше денег, особенно в 7 – 9-х классах", – поведала А.Пурвиня. В свою очередь, на этапе 1 – 6-х классов условия финансирования более благоприятные, если это начальная школа. Газета "Курземес вардс" уже ранее писала, что такую систему Министерство образования и науки, возможно, ввело для того, чтобы заставить самоуправления наконец-то решить вопрос о малых школах.

Было решено, что в будущем учебном году – уже с сентября – в Грамздской основной школе больше не будет 7-го и 8-го классов, но воспитанникам 9-го класса школу разрешат окончить. Это означает, что нынешний 8-й класс – последний, который в Грамздской школе до реорганизации получит основное образование.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 27 января.