Ключевые слова выборы | политика

В течение первых двух дней предварительного голосования на выборах самоуправлений – в среду и четверг – в Лиепае проголосовали 1711, или 3,73 процента имеющих право голоса. Самая большая активность была в среду, когда свой выбор сделал уже 921 лиепайчанин. "Это очень много. Мы приятно удивлены такой активности", – сказала секретарь Лиепайской избирательной комиссии Бенита Шениня.

Несмотря на дождливый день, 29-летний Артур (фамилию назвать не пожелал) в среду после работы в сфере розничной торговли поспешил в избирательный участок в концертный зал "Лиелайс дзинтарс". Он в этом участке был самым первым избирателем. "В субботу нужно работать, поэтому пришел проголосовать уже сейчас", – поведал мужчина. Выбор был нетрудный – за кого голосовать, ему было ясно еще некоторое время назад. Уверенность укрепилась после просмотра дискуссий кандидатов по телевидению.

Анда и Роберт Войцеховичи свой выбор сделали в четверг в участке Лиепайского дома латышского общества. "Мы хотели уладить это дело, чтобы на душе было спокойно. В субботу будут другие дела – огород и т.д.", – сказала Анда, отметив, что выбор был "яснее ясного", поскольку они свое мнение не меняют и вот уже долгие годы голосуют за одну и ту же партию. "Нужно приходить и отдавать свой голос", – Анда побуждает других лиепайчан.

Пенсионерка Мара Кигеле в участок в Доме латышского общества отправилась вчера, поскольку в субботу она задумала съездить на дачу. Она даже не допускает мысли, что можно пропустить выборы. Мара активно следила за работой местной власти, а также читала программы партий. "Я знаю, что улучшено, что еще нужно сделать. Вместе с тем, мне выбор было сделать очень легко", – поведала она. Мара считает, что в думе должны работать молодые, сильные, сведущие в своей отрасли люди. Пенсионерам или беременным женщинам там делать нечего. Женщина поведала, что на этот раз проголосовала за другую партию, а не за ту, которую поддержала на предыдущих выборах. "Они действовали не так, как следовало бы", – пояснила Мара. От будущего состава депутатов она ждет новых рабочих мест в городе. Тогда будут деньги и на здравоохранение, и на образование, и детям и всем остальным. "Ведь налоги поступают с рабочих мест", – говорит она.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 2 июня.