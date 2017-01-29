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Дополнено – Основали партию "Лиепая в квадрате"  (47)

Ключевые слова лиепая в квадрате | политика | хадарович юрий

Фото: liepajniekiem.lv

В субботу в Лиепае, в Доме латышского общества, более 200 человек собрались, чтобы основать новую политическую силу в нашем городе - партию "Лиепая в квадрате". 

Главой новой партии на учредительном собрании был избран Юрий Хадарович, а его заместителем Роман Милославский. 

Утро в субботу возле Рожу лаукумс началось тихо и спокойно. Ю. Хадарович арендовал помещения в ДЛО с 10 часов, когда началась регистрация участников. Судя по тому, что один из основателей партии Паул Лефлер машет рукой водителям, и говорит куда заезжать, можно судить, что часть из поддерживающих партию, приехали из других мест.  

"Нам не все ранво, что здесь происходит. Молодые всегда делают что-то лучше, чем старые", говорит Андис, который на вопрос, является ли он лиепайчанином, ответил: "Да, почти. Живу недалеко от Лиепаи".   

Для журналистов вход на собрание не был закрыт, а вот представителям других политических сил пришлось остаться снаружи. Так не пустили внутрь члена социалистической партии Константина Высоцкого, а также представители оппозиции городской думы - Атис Декснис и Гирт Кронбергс. 

Рождение "Лиепаи в квадрате" не прошло без инциндентов и курьезов. За час до начала собрания собрания, возле дверей здания стояли два сомнительного вида мужчины, которые призывали голосовать за Хадаровича. На замечание, журналиста, что выборы же еще не начались, мужчина ответил: "Ну, предвыборы".

Это провокация", узнав об агитаторах, улыбнулся Ю. Хадарович. То же самое ему пришлось еще раз отметить на собрании, на котором один мужчина попросил дать ему возможность выразить "слова поддержки", а фактически вылив кушат грязи на Хадаровича. В итоге три человека из собравшихся на собрание дезертировали из партии уже через час после регистрации.  

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