Ключевые слова гробиня | движение | безопасность

В Гробине у пешеходных переходов на Рижском шоссе и дороге на Барту автоводителей предупреждают фигуры с отражающими элементами. Об этом проинформировала представительница краевой думы Кристине Пасторе.

Предупреждающие фигуры установлены в трех местах у пешеходного перехода на Рижском шоссе и на дороге на Барту, недалеко от спортивного центра. Две похожи на пешехода, две напоминают символ Гробини – викинга.

К.Пасторе пояснила, что идея возникла у исполнительного директора краевой думы Улдиса Варны. Ее осуществила полиция самоуправления. Это хороший способ, как дополнительно к уже имеющимся дорожным знакам и недавно установленному фоторадару предупреждать автоводителей, что нужно уменьшать скорость и быть бдительными, – считает У.Варна. Идею он позаимствовал в других странах.

Правда, в Интернете можно прочесть комментарии о том, что мысль неплохая, однако исполнение могло быть лучше. Фигуры пешеходов заслоняют настоящих пешеходов. Вместе с тем, водители могут ехать медленнее, но не отреагировать, чтобы вовремя остановиться.