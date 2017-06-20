Два друга – Кирилл и Йоми

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"Да, кличку Йоми придумал я", – сказал 15-летний Кирилл Швидченко, когда мы его встретили вместе с трехмесячным щенком лабрадора. Вместе с ними была мама мальчика Светлана и кинолог, канистерапевт Мара Семенова. За месяц, пока собачка живет в семье Швидченко, она уже выучила первые команды послушания.

Когда Йоми вырастет и освоит все необходимые навыки, она станет поводырем Кирилла, так как мальчик с рождения слабо слышит и с четырехлетнего возраста практически ничего не видит. У него диагностировано чрезвычайно редкое генетическое заболевание синдром Альстрёма, которым страдают только 800 человек во всем мире.

Кирилл уже третий юноша, семья которого участвует в программе общества "Я вижу" и благотворительного фонда "Blue Orange Charity", цель которой – обеспечить детей с особыми нуждами собакой-поводырем. Это первый случай в Лиепае, когда семья незрячего человека вместе с кинологом сама растит собаку-поводыря со щенячьего возраста. Обычно предоставляется уже взрослая и дрессированная собака.

Статусу поводыря отвечает не любая собака. Перед тем как передать Кириллу щенка, кинологи проверили нескольких из питомника "Филебро" Байбы Леяне по разведению лабрадоров. Оценивалось, как меленькие щенки реагируют на шум, на стресс, насколько они нуждаются в присутствии человека и другое. Когда в питомник вместе с семьей приехал Кирилл, он сам должен был выбрать, какой из отобранных щенков станет его поводырем. Именно Йоми первой уверено подошла к мальчику, посмотрела ему в глаза и села у ног.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 20 июня.