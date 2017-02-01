В ходе подготовки к выборам самоуправлений, которые состоятся 3 июня, Лиепайская дума в январе утвердила список избирательных участков. В этот раз в городе мест для голосований будет на одно больше, но количество участков останется неизменным – 21 избирательный участок.
Традиционно в Лиепайском доме латышского общества на ул.Рожу, 5/6 работали два участка, в этот раз здесь будет только один. Зато, кроме привычных мест, голосовать сможем на участке в здании концертного зала "Лиелайс дзинтарс" на ул.Радио, 8.
В свою очередь, после переселения Лиепайского государственного техникума из здания бывшего 31-го профтехучилища на ул.К.Укстиня избирательного участка там больше не будет. Вместо него избирательный участок будет находиться поблизости – в детском саду "Цирулитис" на ул.Эзера, 53/55.
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