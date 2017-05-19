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Э-запись – два дня в месяц

Ключевые слова больница | медицина

В Лиепайской региональной больнице произошли изменения в проведении э-записи. Записаться на обследование на следующий месяц можно в среду последней полной рабочей недели каждого месяца, в свою очередь, на консультации специалистов – в пятницу той же недели, – информировала специалист по общественным отношениям больницы Индра Грасе.

Подобную форму, когда пациенты могут записаться на обследования или к специалистам лишь за месяц вперед, больница выбрала, чтобы обеспечить услуги в течение всего года. Ежегодно государство заключает с лечебным учреждением договор на определенную сумму, которую можно тратить на амбулаторные обследования и консультации, и больница предпочла распределить эту сумму на 12 месяцев. На услуги можно сделать заявки также в форме э-записи, но система действует лишь в конкретные дни записи.

"Поскольку мы получаем до 1200 э-записей в месяц, то отведенное для записи число используется в течение одного или двух дней. Вместе с тем, нецелесообразно держать открытой э-запись и вводить жителей в заблуждение о доступности этих услуг", – пояснила специалист по общественным отношениям больницы И.Грасе. Также запись установлена в рамках одного месяца, поскольку обследования и консультации нужно получать в рамках разумного – в течение одного месяца. Причем нередко наблюдаются случаи, когда, записываясь на более длительный срок, люди о записи забывают и не являются или получают услугу в другом медицинском учреждении, не извещая об этом больницу.

Число записей на услуги распределяется на две одинаковые части – в регистратуре консультативного отделения больницы в дни записи с 7 часов (с 8 часов можно звонить по тел. 634 03231 или 634 03264) и для использования э-записи в указанные дни также с 7 часов на домашней странице liepajasslimnica.lv.

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