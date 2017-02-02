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Эксперты спортивных городов размышляют о лучшем Военном городке  (1)

Ключевые слова спорт | дискуссия

Как добиться, чтобы молодежь Военного городка становилась активнее и вела здоровый образ жизни? На такой вопрос вчера и позавчера в Лиепае искали ответы участники проекта сотрудничества спортивных городов Европы – местные лиепайчане, а также эксперты спортивной отрасли из самоуправления Бирмингема в Великобритании и самоуправления Бургаса в Болгарии.

В "Курземес вардс" уже писалось, что Лиепая, будучи одним из спортивных городов Европы получила возможность участвовать в проекте сотрудничества городов 10 стран "URBACT Vital Cities – makeyouactive". Английское название указывает на цель – способствовать жизненности городов и активному образу жизни людей. В течение двух лет представители каждого участвующего города посетят два города других стран, чтобы, так же, как сейчас представители Бирмингема и Бургаса, ознакомиться с возможностями, образом жизни и со взглядом со стороны предложить свои идеи о том, как повлиять на образ жизни людей и улучшить его, как вовлекать жителей в спортивные мероприятия. С такой задачей участвующим в проекте лиепайчанам придется поехать в города Хорватии и Чехии. В свою очередь, в середине 2018 года, когда завершится проект, каждый город должен будет иметь разработанный план мероприятий с конкретной целью. В случае с Лиепаей это будет план, как в спортивные занятия и формирование здорового образа жизни вовлекать молодежь Военного городка в возрасте от 13 до 25 лет, – об этом газете "Курземес вардс" вчера рассказал начальник управления спорта Лиепайской думы Артис Лагздиньш.

Оценено несколько мест, развитием которых в рамках проекта следовало бы заняться. Из Старой Лиепаи и остова Зиргу замыслы переселились в Беберлини, а из Беберлини теперь – в Военный городок, потому что там не слишком много возможностей и мест для занятий спортом, а в Военном городке, согласно указанной А.Лагздиньшем официальной статистике, много молодых людей – более 1400 подростков и молодежи в возрасте от 13 до 25 лет. На этой неделе у представителей проекта состоялась встреча с приблизительно 30 молодыми людьми в обществе "Кароста кидс", они выслушали пожелания и идеи молодежи для их внедрения в Военном городке в течение ближайших пяти лет. Об услышанном рассказали болгарка Веселина Димитрова и британец Квентин Бойес. У детей были замечательные конкретные маленькие идеи по улучшению среды Военного городка, в том числе в парке. "Мы были весьма впечатлены", – сказала В.Димитрова. Дети указали и на проблему – в микрорайоне очень актуальным является вандализм. "Кто-то что-то новое создает, а кто-то другой уничтожает это. Мы советуем устанавливать видеокамеры. Они эффективно уменьшают вандализм", – указала В.Димитрова.

Проект сотрудничества спортивных городов длится два года, финансовый раздел Лиепаи составляет 45 000 евро, но эти деньги предусмотрены на принятие партнеров по проекту здесь и для поездок по обмену опытом в другие страны. В ноябре прошлого года Лиепая приняла представителей 9 стран. А практические конкретные пилот-проекты в Военном городке намечается начать уже в этом году, чтобы посмотреть, какую отзывчивость проявляют молодые жители, какие у них пожелания и интересы.

"Сейчас очень часто молодежь Военного городка ездит в центр города заниматься спортом, так как на месте плохо развита спортивная инфраструктура. Но мы больше смотрим на то, как увлечь молодежь, как добиться, чтобы они брали друзей за руки и вместе шли играть в баскетбол. При общественном соучастии многое можно сделать, но – как обиться активности? Я заметил, что дети в "Кароста кидс" очень вежливые, от них исходит очень большой энтузиазм, – рассказал руководитель проектов управления спорта Кристап Рейнфелдс. – Может быть, начиная именно с них, мы могли бы начать организацию этой среды и добиться, чтобы их идеи были выслушаны".

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