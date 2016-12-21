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Генеральный консул России: это для меня двойная трагедия  (21)

Ключевые слова консульство россии | траур

Возле Генерального консульства России в Лиепае вчера зажгли свечи и возложили цветы, таким образом выражая сочувствие в связи с убийством в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

"Для меня это двойная трагедия", – сказал генеральный консул России в Лиепае Максим Райдер, пояснив, что убитый посол несколько лет назад был его начальником в консульском департаменте Министерства иностранных дел России.

"Я с ним часто общался, и этого человека могу охарактеризовать только с лучшей стороны. Он был очень добродушным, любезным и интеллигентным. У меня не хватает слов", – сказал М.Райдер.

Генеральный консул поблагодарил лиепайчан за поддержку и добрые слова, которые они в Генеральном консульстве написали в книге соболезнований.

В память об убитом после соседней страны жители Латвии вчера несли цветы и свечи также к посольству России и в Риге.

Министерство иностранных дел Латвии осудило жестокое нападение на посла в столице Турции. "Такому насилию нет и не может быть оправдания", – говорится в заявлении министерства.

Напавший застрелил Андрея Карлова, когда посол выступал с речью на открытии художественной выставки в Анкаре. Стрелявший идентифицирован как полицейский Анкары, родившийся в 1994 году и окончивший школу полиции в Измире.

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