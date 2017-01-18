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Депутат Лиепайской думы Гирт Кронбергс в этом месяце покинул должность в Латвийской торгово-промышленной палате, где он в последние годы выполнял обязанности советника правления по региональным вопросам.

Газете "Курземес вардс" депутат рассказал, что с 1 января больше не является работником ЛТПП.

На вопрос о причинах ухода, Г.Кронбергс ответил, что они различные. "Одной из причин, разумеется, было то, что я не согласен, что работники палаты со своим видением не могут участвовать в политике местного уровня. Другая причина – наконец хочу хорошо обеспечить свою семью доходами. Теперь я концентрируюсь только на своих проектах и работаю в тех странах, в которых до сих пор представлял ЛТПП, как поставщик внешней услуги (аутсорсинга). Я по-прежнему являюсь представителем ЛТПП в Белоруссии. Также я возглавляю фирму "Экспертизе" ЛТПП.

Депутат также указал, что теперь у него будет больше времени на то, чтобы обратиться к выборам самоуправления. "ЛТПП для меня всегда было таким довольно дорогим хобби, на которое я не мог нормально рассчитывать как на объект доходов", – добавил он.

Все же, судя по декларации государственного должностного лица последних лет, в 2015 году он в должности советника правления ЛТПП заработал более 10 000 евро. Г.Кронбергс в ЛТПП начал работать в 1998 году как руководитель Лиепайского отделения.