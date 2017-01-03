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Глубина снежного покрова в Лиепае – 3 см

Ключевые слова снег | зима

Утром во вторник глубина снежного покрова в центре Риги составила 9 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Айнажи, Саулкрасты, Сигулде и Даугавпилсе лежит 4-5 см снега, в Скривери 9 см, в Руцаве 6 см, в Лиепае и Даугавпилсе по 3 см снега.
В ночь на среду и днем в Латвии, особенно в западной и южной части, ожидается самая сильная нынешней зимой метель, и вечером в среду на территорию страны начнут поступать самые холодные воздушные массы с января прошлого года, предупреждают синоптики.

Снегопада не ожидается на востоке Видземе, а сильный ветер будет на всей территории страны.

Самый интенсивный снегопад ожидается в ночь на среду в Курземе, во второй половине ночи в Земгале и на юге Латгале, а вечером в среду уже только на юго-востоке страны.

Юго-восточный ветер сменится восточным, затем северо-восточным. Его скорость порывами достигнет 14-19 метров в секунду, на северном побережье Курземе 20-23 метра в секунду.

Снежный покров увеличится на 5-10 см. В Лиепае ночью и утром возможен также дождь, так как ветер на какое-то время повернет с запада.

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