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Горожан приглашают превратиться в туристов

Ключевые слова туризм | туристы

"Праздник открытия летнего сезона 13 мая будет устроен как мероприятие для самих лиепайчан, чтобы узнать о разных возможностях отдыха и развлечений в Лиепае. В субботу вечером можно будет ознакомиться с предложениями более чем 40 лиепайских предпринимателей, работающих в сфере туризма", – обещает заведующая Лиепайским региональным бюро туристической информации Инта Шориня.

"Мы заметили, что после интенсивного трудового периода отдых планируем за пределами Лиепаи, поэтому нередко совершенно не знаем, каково предложение в городе. Однако именно лиепайчанам знакомые и друзья звонят, чтобы получить информацию о возможностях отдыха в городе и от них ожидают советов, чем заняться в городе и его окрестностях", – говорит И.Шориня. В субботу свои двери откроют шире и гостиницы, и рестораны, и музеи, и разные поставщики услуг развлечений и активного отдыха.

Мероприятие открытия летнего сезона начнется в 18 часов у концертного зала "Лиелайс дзинтарс", где будет дан старт твидовому велозаезду. В свою очередь, весь вечер посетителей будет ждать 41 туристическое предприятие в центре города, в Новой Лиепае и Военном городке. У каждого предложение будет индивидуальным. Руководитель развлекательного центра "Дзинтара боулингс" Инга Милашус рассказала, что у посетителей будет возможность выяснить, как работает оборудование для боулинга. Представитель пневматического тира "Лодите" Анас Мухамадеев, в свою очередь, обещает новинки в ассортименте оружия: "У нас есть новое оружие "Airsoft" – реплика Калашникова АК-47". На трассу стрельбы из лука на ул.Эзермалас руководитель клуба "Archery Liepaja" Янис Бружис приглашает тех, кто хочет испытать силы в стрельбе из лука: "Мы будем ждать посетителей днем и после полудня, так как стрельба в сумеречное время не проводится". На экскурсию можно будет отправиться также по гостинице "Лива", – рассказала ее администратор Екатерина Гунчарова. "В сопровождении администратора Иевы Стреле можно будет осмотреть гостиницу, номера", – уточняет она. Со списком всех предпринимателей, которые нетрадиционным образом в субботу откроют двери для посетителей, можно ознакомиться на сайте туристического бюро liepaja.travel.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 11 мая

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