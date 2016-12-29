Готовится стройплощадка для манежа

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У Лиепайской 5-й средней школы им.Дружеского призыва ведутся подготовительные работы для строительства легкоатлетического манежа.

Председатель правления Лиепайского олимпийского центра Гатис Гриезитис рассказал, что на территории, где будут строить манеж, ведется перенос инженерно-коммуникационных сетей, а еще прежде был снесен старый гараж на бывшей территории трамвайного парка. Г.Гриезитис пояснил, что упомянутые подготовительные работы, при предоставлении в стройуправу карты подтверждения, можно было отделить от общего стройпроекта и начать раньше. "В настоящее время проводится экспертиза большого стройпроекта, и в середине января должно быть готово заключение эксперта, которое подадут для оценки в стройуправу", – сказал председатель правления ЛОЦ Он также отметил, что процесс интенсивного строительства манежа мог бы начаться в первой половине февраля. В свою очередь, представительница АО "УПБ" Илзе Росицкая допустила, что строительные работы могли бы начаться уже в следующем месяце.

Мы уже писали, что договор о сотрудничестве в отношении строительства легкоатлетического манежа на ул.Ригас, 50 самоуправление вместе с УПБ подписали в начале августа.

Для осуществления проекта предусмотрена поддержка Министерства образования и науки, которое выделит государственное софинансирование в размере 3,5 миллиона евро, в свою очередь, финансирование Лиепайского самоуправления для строительства манежа планируется в размере 3,4 миллиона евро.

На площади примерно в 5000 квадратных метров предусматриваются: 200-метровая беговая дорожка, состоящая из четырех отдельных дорожек, площадка для разминки, 60-метровый прямой участок для спринта – четыре дорожки, секторы с необходимым оснащением для прыжков в высоту, в длину и толкания ядра. Будут также площадки для баскетбола, флорбола, для нужд футбола в помещениях и волейбола, тренировочный сектор для метания копья и складные зрительские трибуны на 500 сидячих мест. К тому же в манеже планируется установить стенку для скалолазания, тренажеры и сектор для гимнастики с брусьями и другим необходимым инвентарем.

Манеж предусматривается для улучшения условий тренировочного процесса воспитанников образовательных заведений и задействованных в спортивных клубах спортсменов, таким образом расширяя возможности проведения спортивных соревнований международного уровня в Лиепае, – ранее пояснили в самоуправлении.

Помимо легкоатлетического манежа еще намечается построить четырехэтажное здание, в котором будут раздевалки, центр приема посетителей, столовая как для школьников, так и для посетителей манежа, учебные классы, кабинеты администрации манежа и школы спортивных игр, библиотека и интернат для спортсменов. Четырехэтажное здание будет соединено со зданием 5-й школы и манежем