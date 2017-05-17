Грелись на месяц дольше

Ключевые слова отопительный сезон | отопление

Отопительный сезон считается завешенным тогда, когда прекращается подача тепла образовательным заведениям. Как рассказала специалист по общественным отношениям ООО "Лиепаяс энергия" Агия Терауда, на этой неделе это произошло, и завершился один из самых длительных за последние годы сезонов отопления.

В школах подача теплоэнергии была прекращена еще 13 мая, а вчера и сегодня отопительный сезон завершен также в детсадах Лиепайского самоуправления. После прошедших теплых выходных подача тепла сохранена лишь небольшому числу клиентов ООО "Лиепаяс энергия" – в основном частным домам и юридическим учреждениям.

Подача тепла осенью большинству домов была подключена на две недели раньше обычного, в свою очередь, весной отключена на две недели позже, в целом продлив нынешний отопительный сезон примерно на месяц и сделав его одним из самых длинных за последние годы. Хотя могло показаться, что зима в этом году была более теплой, нежели в другие годы, однако измерения наружной температуры свидетельствуют о противоположном. А именно, среднесуточная наружная температура в этом сезоне была плюс 2,6 градуса, в свою очередь, в сезоне 2015/2016 года – плюс 3,7 градуса. Многие лиепайчане, наверное, заметили, что апрель был нетипично холодным. Это подтверждают измерения температуры воздуха – апрель был на 2,2 градуса холоднее, чем в прошлом году.

Отопительный сезон проведен без существенных перебоев в подаче теплоэнергии, утечек в теплосетях или аварийных ситуаций. В летний период предприятие продолжит гидравлические проверки теплосетей и реконструкцию участков теплосетей, повышая эффективность и безопасность общей системы теплоснабжения города, а также будут проложены теплосети для подключений новых клиентов.