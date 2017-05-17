Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 17. мая

+9°C
Ветер: D 5.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dailis, Herberts, Umberts

Грелись на месяц дольше

Ключевые слова отопительный сезон | отопление

Фото: liepajniekiem.lv

Отопительный сезон считается завешенным тогда, когда прекращается подача тепла образовательным заведениям. Как рассказала специалист по общественным отношениям ООО "Лиепаяс энергия" Агия Терауда, на этой неделе это произошло, и завершился один из самых длительных за последние годы сезонов отопления.

В школах подача теплоэнергии была прекращена еще 13 мая, а вчера и сегодня отопительный сезон завершен также в детсадах Лиепайского самоуправления. После прошедших теплых выходных подача тепла сохранена лишь небольшому числу клиентов ООО "Лиепаяс энергия" – в основном частным домам и юридическим учреждениям.

Подача тепла осенью большинству домов была подключена на две недели раньше обычного, в свою очередь, весной отключена на две недели позже, в целом продлив нынешний отопительный сезон примерно на месяц и сделав его одним из самых длинных за последние годы. Хотя могло показаться, что зима в этом году была более теплой, нежели в другие годы, однако измерения наружной температуры свидетельствуют о противоположном. А именно, среднесуточная наружная температура в этом сезоне была плюс 2,6 градуса, в свою очередь, в сезоне 2015/2016 года – плюс 3,7 градуса. Многие лиепайчане, наверное, заметили, что апрель был нетипично холодным. Это подтверждают измерения температуры воздуха – апрель был на 2,2 градуса холоднее, чем в прошлом году.

Отопительный сезон проведен без существенных перебоев в подаче теплоэнергии, утечек в теплосетях или аварийных ситуаций. В летний период предприятие продолжит гидравлические проверки теплосетей и реконструкцию участков теплосетей, повышая эффективность и безопасность общей системы теплоснабжения города, а также будут проложены теплосети для подключений новых клиентов. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!