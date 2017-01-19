Грипп ширится, в нашем крае еще спокойно

Ключевые слова грипп | эпидемия

Центр по профилактике и контролю заболеваний на этой неделе объявил о начале эпидемии гриппа в стране. По данным центра, эпидемический порог по гриппу превышен и в Лиепае.

ЦПКЗ выступил с таким заявлением, так как на прошлой неделе в четырех городах Латвии заболеваемость гриппом достигла "красной отметки" – 100 случаев заболевания на 100 000 жителей. Больше всего больных зарегистрировано в Екабпилсе – 194,7 случаев заболевания на 100 000 жителей. Также эпидемической порог по гриппу превышен в Юрмале, Риге и Лиепае. Грипп на прошлой неделе зарегистрирован также в Даугавпилсе, Елгаве и Вентспилсе.

Опросив семейных врачей в Лиепае, газета все же не получила подтверждения, что эпидемия гриппа достигла нашего края в полном объеме.

"Обычно в Лиепае эпидемия гриппа первым достигает Военный городок, затем мой микрорайон Лаума, Новой Лиепаи и тогда также Старой Лиепаи" – поделилась наблюдениями семейный врач Ирина Стреньге. Также в ее практике еще не чувствуется, что стремительно распространяется грипп. "Еще нельзя сказать, что была бы эпидемия. Имеются редкие случаи заболеваний похожих на грипп, но такого классического заболевания гриппом еще не констатировано", – ситуацию характеризует врач. И.Стреньге советует в этот период гриппа принимать витамины, а также по возможности избегать посещения мест, где собирается много людей.

Для гриппа характерно внезапное появление симптомов заболевания – озноб, повышение температуры тела выше 38 градусов, сильная головная боль, боль в глазных яблоках и мышцах, сухой кашель и воспаление горла, выраженная слабость, потеря аппетита, бессонница, а у маленьких детей могут быть также рвота и понос.

Национальная служба здоровья напоминает, что во время эпидемии гриппа из средств государственного бюджета оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом. Эти пациенты за визит должны платить только установленный в стране взнос пациента – 2,85 евро.