Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 19. января

+4°C
Ветер: R 10.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Alnis, Andulis

Грипп ширится, в нашем крае еще спокойно

Ключевые слова грипп | эпидемия

Центр по профилактике и контролю заболеваний на этой неделе объявил о начале эпидемии гриппа в стране. По данным центра, эпидемический порог по гриппу превышен и в Лиепае.

ЦПКЗ выступил с таким заявлением, так как на прошлой неделе в четырех городах Латвии заболеваемость гриппом достигла "красной отметки" – 100 случаев заболевания на 100 000 жителей. Больше всего больных зарегистрировано в Екабпилсе – 194,7 случаев заболевания на 100 000 жителей. Также эпидемической порог по гриппу превышен в Юрмале, Риге и Лиепае. Грипп на прошлой неделе зарегистрирован также в Даугавпилсе, Елгаве и Вентспилсе.

Опросив семейных врачей в Лиепае, газета все же не получила подтверждения, что эпидемия гриппа достигла нашего края в полном объеме.

"Обычно в Лиепае эпидемия гриппа первым достигает Военный городок, затем мой микрорайон Лаума, Новой Лиепаи и тогда также Старой Лиепаи" – поделилась наблюдениями семейный врач Ирина Стреньге. Также в ее практике еще не чувствуется, что стремительно распространяется грипп. "Еще нельзя сказать, что была бы эпидемия. Имеются редкие случаи заболеваний похожих на грипп, но такого классического заболевания гриппом еще не констатировано", – ситуацию характеризует врач. И.Стреньге советует в этот период гриппа принимать витамины, а также по возможности избегать посещения мест, где собирается много людей.

Для гриппа характерно внезапное появление симптомов заболевания – озноб, повышение температуры тела выше 38 градусов, сильная головная боль, боль в глазных яблоках и мышцах, сухой кашель и воспаление горла, выраженная слабость, потеря аппетита, бессонница, а у маленьких детей могут быть также рвота и понос.

Национальная служба здоровья напоминает, что во время эпидемии гриппа из средств государственного бюджета оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом. Эти пациенты за визит должны платить только установленный в стране взнос пациента – 2,85 евро.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!