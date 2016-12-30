Грядет год Огненного Петуха

Рост не показатель – молодые петухи также весьма задиристые, – говорит хозяйка. "Прыгают, перелетают через забор, а мне не нравится, когда они копошатся на грядках", – говорит Иева. Поэтому она хочет подать объявление в Интернете и продать. "А так они мне нравятся, и они интересные", – сказала Иева.

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Петух – частник, он хочет быть главным, но не всегда это получается, такой вывод можно сделать из сказанного Иевой Линденбаум. Следующий год ее – год Огненного Петуха. Но петухов в ее хозяйстве "Леиняс" Ницкой волости стало больше уже в этом году.

В отличие от предыдущих лет, в этом году петухи в хозяйстве Иевы были с весьма спокойным характером, слишком часто не дрались между собой. Более бойкими были их меньшие собратья. Они дрались и между собой, и со своими более крупными собратьями. "Петух хочет быть главным в своей семье. Правителем, как в гареме", – говорит хозяйка. Когда у нее спросили, принимают ли курицы такой порядок, она говорит: "Бывает, когда курица хочет, чтобы петух ее не трогал. Клюет, набрасывается на него, не подпускает". В курятнике время от времени поют петухи, и туда только что зашел один из молодых петухов – Урфис. Хозяйка каждому дает прозвище. "У него есть одна белая курица, любимица. Она его ласкает. Ее он не трогает. А черных кур от еды прогоняет, – своими наблюдениями поделилась Иева. – Как интересно, я порой думаю, что как у нас в жизни, так и у птиц!"

Недавно сосед попросил у нее петуха. Иева выбрала одного, дала ему, он хотел дать деньги, но она не взяла, мол, рождественский подарок. "Я хотела избавиться от петуха, чтобы не нужно было убивать", – говорит Иева. Но на другой день сосед птицу принес обратно и сказал, что она больная. "Но петух не был больным. Ему ведь тоже трудно в чужом месте сразу привыкнуть!" – говорит Иева. Она взяла его обратно, а соседу подарила одного из своих турецких петухов. Они вылупились из привезенных из Турции яиц. Выросли очень большими – весят примерно два с половиной килограмма. "Теперь, куда бы я ни шла, петух, которого принесли обратно, следует за мной. Рад, что снова вернулся домой", – поведала Иева.