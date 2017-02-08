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Грозят фильмом о Хадаровиче  (5)

Ключевые слова лиепая в квадрате | политика | хадарович юрий

В конце прошлой недели некая женщина, выдавая себя за журналистку, звонила и посылала короткие сообщения многим людям, которые участвовали в создании политической силы заместителя председателя Лиепайской думы Юрия Хадаровича "Лиепая2", настаивая, чтобы они вышли из состава партии. Интересно, что звонок получил и педагог Павел Юр, который не является членом ни этой, ни другой партии и которого вообще не было на учредительном собрании партии "Лиепая2".

"Я не создавал эту партию и не собираюсь вступать в нее", – сказал П.Юр, которому позвонила женщина, представившись журналисткой группы "Baltic Media" Ириной Лагздиней. Она утверждала, что согласно данным Регистра предприятий, П.Юр является членом правления партии "Лиепая2" (партия еще не зарегистрирована, поэтому в Регистре не может быть информации о ее правлении. – И.О.).

"Прошло время, чтобы пояснить, что я не имею никакой связи с этим, а журналистка, которая, вероятнее всего, была самозванкой, настойчиво хотела, чтобы я ответил на ее вопросы и вышел из состава партии, – рассказал П.Юр. – Настойчивая женщина также сказала, что вскоре появится фильм о прошлом Юрия Хадаровича и, возможно, я тоже буду в этом фильме. Понимаю, что ведется предвыборная кампания, и знаю, что это значит. В данном случае я не защищаю Хадаровича или еще кого-то, но какая-то этика все-таки должна существовать".

Подобные звонки с того же или другого номера телефона (вчера, когда "Курземес вардс" звонила по ним, оператор отвечал, что получатель звонков сейчас не может ответить. – И.О.) получили и многие другие люди, которые участвовали в создании партии "Лиепая2". Кому-то позвонившая женщина представлялась Ириной, кому-то – госпожой Озолиней, но суть разговора была прежней – готовится документальный фильм или телевизионный сюжет о криминальном прошлом Хадаровича и в этом фильме или сюжете будут видны также члены партии "Лиепая2", но они могут избежать этого, если покинут партию.

В понедельник многие люди, которые получили такие звонки и короткие сообщения, с заявлениями обратились в полицию, – рассказал Ю.Хадарович.

Возможно, против членов новосозданной партии обращена "черная" кампания, остается только гадать, кто же ее автор.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 8 февраля. 

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