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Херберт Лаукштейнс – офицер ордена трех звезд

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Хербертм Лаукштейнс

Президент Латвии и Орденский капитул за особые заслуги перед Латвийским государством присудил высшие государственные награды директору Лиепайского театра Херберту Лаукштейнсу, руководителю действующего при Лиепайском музее центра информации о народных костюмах Курземе Лии Моне Гибиете и боцману группы руководства эскадры минных кораблей флотилии Морских сил Национальных вооруженных сил Ивару Звиргздиньшу.

Среди награжденных трое лиепайчан. Президент Латвии и Орденский капитул решили наградить орденом Трех Звезд IV степени и назначить офицером ордена директора и режиссера Лиепайского театра Херберта Лаукштейнса – за заслуги в латвийской культуре и профессиональном театральном искусстве.

Крест Признательности IV степени получит и будет назначена в чин офицера руководитель центра информации о народных костюмах Курземе, эксперт по народным костюмам Лия Мона Гибиете, которая внесла значимый вклад в сохранение, исследование, популяризацию этнографического наследия Латвии.

Почетный знак ордена Виестура второй степени (серебряный) получит боцман группы руководства эскадры минных кораблей флотилии Морских сил НВС Ивар Звиргздиньш – за военные заслуги и значимый вклад в создание и дальнейшее развитие Морских сил.

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