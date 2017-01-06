Ключевые слова хлеб

В пекарне на столе стоят недавно испеченные буханки. Их скоро повезут в творческое помещение "Идею боде". Какой аппетитный аромат! Пока хлеб отдыхает, у лиепайчанки Светланы Юрецкой есть время для беседы.

Выпечкой хлеба Светлана занялась, решив изменить свою жизнь. Перед тем 15 лет она работала в своем солярии "Делфинс". Наступают моменты, когда человек иссякает, работая в одном месте, – пояснила она. Поэтому теперь солярий она доверила другим, но, будучи его владельцем, время от времени ходит туда оформлять документацию и чтобы убедиться, не нужно ли поменять лампы или заказать какой-нибудь крем.

О том, с чего началось ее увлечение выпечкой хлеба, можно рассказывать двояко. Один вариант – в магазинах искала хлеб по вкусу для себя, но безуспешно. Потом освободилось помещение, подруга ей дала закваску и она стала печь сама. А другой рассказ глубокий. "Хозяйствование у меня заложено в генах, – указала она, отметив, что мама тоже была очень хозяйственной. – Это было как бы совпадением". Вначале пекла хлеб для себя, угощала подруг, знакомых и через три с половиной года решила серьезнее заняться этим делом.

Подготовка длилась примерно год. Постепенно приобретала мебель и технику – электрическую духовку, тестомешалку. "Руками можно намесить тесто для трех, четырех порций, но не больше", – убедилась Светлана. Она зарегистрировалась как самозанятое лицо, у нее есть свой бренд "Светас майзе".

Потом возник вопрос о реализации продукции. Она поняла, что рынок – самое лучшее место. Там можно встретиться с покупателем с глазу на глаз и узнать, что ему по вкусу, а что нет. Скоро будет уже год, как Светлана по пятницам и субботам свой хлеб продает на Центральном рынке. Теперь ее хлеб берет и "Идею боде" в Новой Лиепае, чтобы предлагать его в своем кафе и торговать им.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 6 января.