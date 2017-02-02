Хотят единый центр обслуживания клиентов

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Единым центром, в котором жители смогут получить многие необходимые услуги государственных учреждений, через несколько лет может стать здание на ул.Пелду, 5.

Оно принадлежит самоуправлению. Теперь самоуправление готовит документацию для проекта для улучшения энергоэффективности здания, который хочет софинансировать с помощью средств Европейского фонда регионального развития, а после объемного ремонта в здании, в сотрудничестве с государством, планирует создать центр обслуживания клиентов национального значения.

В настоящее время в распоряжении самоуправления есть всего лишь строительный проект в минимальном составе, и разрабатывается план помещений, – поведал руководитель проектов управления развития самоуправления Агрис Сауле. В это здание можно будет переселить и некоторые государственные учреждения, и Лиепайское управление образования. Хотя оно находится в здании, которым ведает самоуправление, здание старое, подлежащее ремонту, для этого нужны слишком большие вложения, городу более выгодно было бы дом на ул.Улиха, 33, где управление образования находится вот уже много лет, продать, – считает М.Тиденс.

Переселиться в здание на ул.Пелду, 5 предложено также управлению по делам гражданства и миграции, Государственному агентству социального страхования, Регистру предприятий, Государственной инспекции труда. Представительницы УДГМ и РП корреспонденту "Курземес вардс" подтвердили, что такие планы у учреждений действительно есть, это произойдет, как только станет возможно. В сентябре намечается завершить проектные работы, затем проект будет представлен в Центральное агентство финансовых договоров для получения софинансирования, последует закупка строительных работ и в 2018 году начнутся работы, – проинформировал А.Сауле.

Концепцию о создании единых центров обслуживания клиентов Кабинет министров утвердил распоряжением в 2013 году. До этого уже созданы многие государственные и самоуправленческие единые центры обслуживания клиентов краевого значения и некоторые центры услуг регионального значения. В Лиепае намечается создать центр услуг национального значения, такого еще в стране нет ни в одном городе, – поведала начальник административного отдела самоуправления Ивета Стуре. "Снова разработаны новые правила Кабинета министров о том, что нужно для создания центра национального значения – такой предусмотрен лишь в 9 крупнейших городах. Наша цель – разместить под одной крышей больше учреждений, которые работают с клиентами, и таким образом, чтобы не создавать людям проблем. Концепция такова, что работники самоуправления могли бы оказывать стандартные услуги. Это означает, что мы будем обучать своих работников осуществлению и тех услуг, которые сейчас предоставляют в Службе госдоходов – но я упоминаю об этом лишь в качестве примера. Человек может прийти в этот центр, работник примет документы, и никуда больше ходить не нужно будет. Но сначала нужно привести здание в порядок. Тогда мы сможем создать центр обслуживания клиентов национального значения. Пройдет полтора, два года. Но нужно понять также позицию государства. Полной ясности нет", – поведала И.Стуре.