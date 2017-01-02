И в дальнейшем будет финансирование реновации зданий

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Лиепая до сих пор является непревзойденной по числу реновированных зданий в Латвии. И в дальнейшем будет возможно получить софинансирование на реновацию, чем лиепайчане активно уже интересуются.

Как порталу рассказала представитель самоуправления Зита Лаздане, в Лиепае насчитывается порядка 600 построенных в советское время жилых многоквартирных домов.

В целом в Лиепае за последние годы уже реновированы 120 зданий за счет софинансирования фондов ЕС. Еще 10 зданий до этого были реновированы за счет софинансирования думы.

Реновированные за счет ЕС здания:

Город Число завершенных проектов Лиепая 110 Валмиера 60 Вентспилс 57 Рига 46

Также в Лиепае реновированы 90% зданий самоуправления – детские сады, школы и тд.

Если до сих пор софинансирование было возможно получить из фондов ЕС, то в 2016 году открылась новая программа, которую финансирует государственное АО “Attīstības finanšu institūcija Altum”. В рамках этой программы доступны около 160 миллионов евро.

Как свидетельствует информация самоуправления, в Лиепае уже получены и утверждены несколько проектов, реализация которых начнется в 2017 году.