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Инфаркт в наши дни победить легче

Ключевые слова больница | медицина

Этой весной исполняется 10 лет с тех пор, как в Лиепайской региональной больнице действует названная именем Улдиса Калниньша лаборатория катетеризации сердечных кровеносных сосудов. Проделанным удовлетворен инвазивный кардиолог Альфред Либиньш, создавший и взлелеявший эту лабораторию. Начало было трудным и утомительным, но со временем пришлось пережить, как кардинально меняется лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Главная задача нашей лаборатории – своевременно и радикально лечить пациентов с острым коронарным синдромом – когда произошла какая-то катастрофа в сердечных кровеносных сосудах и грозит инфаркт, – поясняет А.Либиньш. Чтобы констатировать проблему, проводится обследование венечной артерии сердца рентгеном, сначала вводя в нее контрастное вещество. В результате на экране компьютера точно выводятся находящиеся в сердце человека кровеносные сосуды и сразу видно, если какой-то из них стал неровным, сузился или закупорился. Если необходимо, в сосуд вводится стент – специальная трубочка, не позволяющая кровеносному сосуду снова закупориться. Зачастую процедуры планируются заранее, однако особенно важно это для острых пациентов, у которых инфаркт уже начался. В последние 10 лет инфаркт больше не воспринимают как болезнь, так как максимум через пять дней после поступления в больницу пациента уже выписывают. И еще через неделю можно возвращаться на работу", – стремительный прогресс в лечении инфаркта разъясняет инвазивный кардиолог.

Лиепая, несомненно, может гордиться тем, что в таком сравнительно небольшом городе доступна подобная лаборатория. В целях окупаемости они обычно создаются в городах с населением 200 – 300 тысяч. Задача инвазивных кардиологов Лиепайской больницы – лечить жителей всей Курземе, однако бывают пациенты и из более отдаленных мест Латвии, например, из Алуксне.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 9 мая

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