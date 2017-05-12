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Исследования о Лиепае в войне за независимость  (1)

Ключевые слова музей | конференция

В Лиепайском музее состоялась конференция "Лиепая в войне за независимость Латвии, 1918 – 1920". "Лиепая и ее окрестности во время войны за независимость имели очень большое значение", – подчеркивает историк музея Инна Гиле. Референты со своими исследованиями об этом периоде истории знакомят и сегодня с 10 часов, и послушать их приглашают всех.

Лиепайский музей организовал конференцию о значении и контексте Лиепаи в годы войны за независимость в связи с приближением столетия Латвии. "Главная цель конференции – способствовать исследовательской деятельности на тему, связанную с войной за независимость и Лиепаей, а также привлечь внимание общества к этой теме, ведь в следующем году – в год столетия Латвии – Лиепайский музей планирует открыть новую экспозицию, посвященную периоду Временного правительства в Лиепае", – рассказала директор Лиепайского музея Даце Каркла.

"Лиепая и ее окрестности во время войны за независимость имели очень большое значение. Этот этап в истории Латвии исследовался, но до сих пор не было такой крупной и обширной двухдневной конференции, в которой участвуют представители разных институций с разными исследованиями о Лиепае и окрестностях Лиепаи в это время, – газете "Курземес вардс" сказала историк музея Инна Гиле и подчеркнула разнообразие исследований. – Информация, которую можно услышать на конференции, – новейшая на эту тему".

Исследователь упомянула, что было важно организовать эту конференцию, чтобы новейшие исследования, к тому же о разных сферах, например, военной, политической, социальной, были сконцентрированы в одном месте, исследователи услышали о проделанном другими и ознакомились с этими исследованиями, а также, чтобы сложилась более широкая общая картина о ситуации в стране в лиепайский период. "На мой взгляд, эта конференция именно потому ценна, что она междисциплинарная, – подчеркнула Инна Гиле. – Я надеюсь, что в будущем мы тоже будем проводить конференции на разные другие темы, но тоже в связи с Лиепаей. Таким образом мы привлекаем интерес всей Латвии к Лиепае и подчеркиваем именно значение Лиепаи".

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