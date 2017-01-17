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Из-за налога на природные ресурсы для жителей плата за отходы не увеличится

Ключевые слова отходы | мусор

 Для домашних хозяйств лиепайчан, которые получили счета за охозяйствование отходов от Группы услуг среды, в новых счетах написано: "Информируем, что 15 декабря 2016 года Сейм принял поправки в соответствии с которыми с 1 января 2017 года повышается налог на природные ресурсы за охозяйствование отходов".

Там же сказано, что "информацию счета за услугу, в соответствии с договором, предоставляем только за январь и февраль 2017 года. Следующий счет будет отправлен в марте. Чтобы снизить расходы на охозяйствование отходов, просим активно сортировать отходы, поскольку охозяйствование сортированных отходов бесплаьное!"

Член правления "Clean R” Гунтар Левицс, пояснил, в своюочередь, что "Да, Сейм в конце минувшего года принял поправки, в результате чего повышен налог на захоронение отходов с 12 до 25 евро за тонну".

Между тем на вопрос, означает ли это, что будет повышена плата за вывоз отходов, Г. Левицс пояснил, что "были приняты также и другие поправки, которые определяют, что для тех полигонов для отходов, на которых производится сначала сортировка отходов, будет начислятся лишь та часть налога, которая относятся для отходов после захоронения".

Так как на Лиепайском полигоне производится сначала сортировка отходов, то с 1 января эта ставка налога не будет применятся в полном размере.

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