Избирателю выдали неполный комплект бюллетеней

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В Лиепае на одном из избирательных участков гражданин, выйдя из кабинки для голосования, заявил, что в комплекте не хватает одно партийного списка. Сотрудники участка выдали избирателю новый комплект, пояснил порталу DELFI представитель пресс-службы Лиепайской городской думы Даце Фрейденфелде. По ее словам, избирателю удалось проголосовать со второй попытки.

Для того, чтобы такая ситуация не повторилась, сотрудники участка в присутствии избирателей перед выдачей комплекта будут еще раз внимательно пересчитывать все бюллетени.