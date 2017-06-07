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Латвийское объединение регионов (общество "Лиепайниеки") в связи с возможной коалицией в Лиепайской думе сейчас чувствует большое давление общества, поэтому оно решило сделать паузу в переговорах с потенциальными партнерами по сотрудничеству и выслушать мнение лиепайчан. "Для нас будет решающим благословение лиепайчан", – сказал кандидат на должность мэра Лиепаи от ЛОР Янис Вилнитис.

Сегодня в 19 часов ЛОР приглашает жителей в дом культуры "Wiktorija" (во дворе на ул.Грауду, 36/38) на дискуссию "Заседание Думы лиепайчан". На ней ЛОР хочет выслушать мнения жителей о том, как действовать дальше после выборов. "Так как предстоит тяжелое решение, мнения общества и нас самих расходятся. По-моему, будет справедливым попросить совета у самих лиепайчан, ведь так мы поступали и прежде. У нас имеются четыре возможности: пойти в оппозицию, сотрудничать с одной или другой партией или работать всем вместе. Поэтому сегодня обсудим эти четыре возможности, чтобы выяснить, какая из этих версий имеет самую большую поддержку общества, а до тех пор мы сделаем паузу", – рассказал Я.Вилнитис.

Мы уже писали, что на первых официальных переговорах о создании возможной коалиции в Лиепайской думе в понедельник встретились избранные депутаты от ЛОР и "Согласия". После встречи лидеры обеих политических сил Янис Вилнитис и Валерий Агешин рассказали, что они сравнили программы партий и существенных противоречий нет.

С Лиепайской партией у ЛОР и "Согласия" официальных переговоров еще не было. В.Агешин допускает, что его партия с Лиепайской партией, вероятнее всего, встретится на этой неделе.