Янисов больше, Лиги – более сознательные

Как свидетельствует информация ДБДД, Янисов на дорогах примерно в шесть раз больше, чем Лиг, порталу сообщил заместитель начальника Лиепайского отделения ДБДД Арнис Ексте.
Янис – самое популярное имя шофера в Латвии, таких – 31 302. Тем временем, Лиг в Латвии - 5 436.
Почти каждому Янису принадлежит легковой автомобиль (в целом почти 29 тысяч), тем временем, только 3 265 Лиг имеют свое авто. 1394 Яниса имеют мотоцикл, а 42 мотоцикла стоит в гаражах у Лиг.
Между тем, дамы являются более сознательными, нежели мужчины. Лиги собрали вместе лишь 1110 пунктов, а у Янисов таких почти в 20 раз больше – 20 898 пунктов.
К сожалению, Янисы также чаще пьют и затем едут. 1376 Янисов в настоящее время не имеют право сидеть за рулем, и только 18 Лиг тоже не вправе управлять транспортным средством.
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