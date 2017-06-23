Янисов больше, Лиги – более сознательные

Ключевые слова лиго

Как свидетельствует информация ДБДД, Янисов на дорогах примерно в шесть раз больше, чем Лиг, порталу сообщил заместитель начальника Лиепайского отделения ДБДД Арнис Ексте.

Янис – самое популярное имя шофера в Латвии, таких – 31 302. Тем временем, Лиг в Латвии - 5 436.

Почти каждому Янису принадлежит легковой автомобиль (в целом почти 29 тысяч), тем временем, только 3 265 Лиг имеют свое авто. 1394 Яниса имеют мотоцикл, а 42 мотоцикла стоит в гаражах у Лиг.

Между тем, дамы являются более сознательными, нежели мужчины. Лиги собрали вместе лишь 1110 пунктов, а у Янисов таких почти в 20 раз больше – 20 898 пунктов.

К сожалению, Янисы также чаще пьют и затем едут. 1376 Янисов в настоящее время не имеют право сидеть за рулем, и только 18 Лиг тоже не вправе управлять транспортным средством.