Ключевые слова тюрьма военного городка | юбилей

"Пожалуйста, пирожки!" – на юбилейных торжествах по случаю 15-летия тюрьмы Военного городка гостей любезно встречала Ласма Рузгайло. А уже через мгновение около 40 гостей были избавлены от лишних вещей и выстроены в две колонны. "Пиджаки застегнуты, руки по швам, смотреть прямо вперед!" – приказал гид тюрьмы Кристер Крафтс. Последовало подписание заверения, в котором гости юбилея отказываются от всех своих прав человека.

По случаю 15-летнего юбилея работники тюрьмы Военного городка позаботились об увлекательной программе для всех приглашенных. В первой части мероприятия гости могли войти в роль задержанных, узнать подробнее об истории здания и судьбах задержанных там. Гостям было приказано разойтись по камерам. Там нужно было находиться до момента, когда тюремные надзиратели каждого направили сначала в кабинет медосмотра, потом – на фотографирование для карточки задержанного, затем – на допрос к гиду тюрьмы Юрису Ракису. Некоторым гостям тюрьмы, в том числе журналистке "Курземес вардс", была дана возможность провести уборку в туалете, а также поразмыслить над жизнью в одиночной камере.

Хотя тюрьма Военного городка знакомое место и чуть ли не каждый житель повидал происходящее там, приглашенные на юбилей были приятно удивлены мероприятием. Кто-то из заключенных в камеру весело признал: "На улице они кажутся обычными нормальными людьми, а здесь…" После задержания все из тюрьмы выходили с улыбками на лице. Член правления общества спасения Военного городка Монта Крафте считает это самой большой наградой, раз уж человек из тюрьмы выходит улыбающимся, веселым и довольным. "В прошлом году мы получили приз отличия www.tripadvisor.com, которым награждают, если туристы написали очень хорошие отзывы. Если выходящий из тюрьмы человек может быть таким счастливым, что, вернувшись домой, заходит в Интернет и хочет другим рассказать о своем опыте, то это уже что-то", – указала М.Крафте. Вышедшие из тюрьмы гости собрались во дворе, где Ю.Ракис сначала выступил с обращением и вручил дипломы, ведь "как в любой праздник нужно поблагодарить лучших работников". Состоялось торжественное открытие обновленной буфетной террасы – она удлинена, теперь находится под навесом и имеет новые столы. В завершение торжественной части гости могли сесть за стол, чтобы отведать то, что предлагает буфет тюрьмы Военного городка, в свою очередь, в конце мероприятия можно было испробовать новую площадку airsoft.

М.Крафте признала, что ее охватывает очень торжественное чувство. Оглядываясь назад, она сказала: "За эти годы мне повстречалось очень много интересных людей, я узнала очень много нового и многому научилась. Я испытываю удовлетворение, что в течение всех эти лет мы упорно шли вперед. На этом объекте у нас создано место, где турист может получить полный сервис – может приехать, посмотреть, пройти на экскурсию, покататься на велосипеде, получить гида, выпить кофе, посмотреть фильм, купить сувениры. Да еще переночевать. У нас – все в одном.