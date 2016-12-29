Как позвонить в полицию?

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В связи с изменениями в организации работы, начиная со 2 января 2017 года, в Курземское региональное управление государственной полиции можно будет позвонить по двум телефонам: 110 и 112, как это можно было сделать и до сих пор. Зато ранее используемые номера телефонов, по которым можно было позвонить в каждый участок Курземской региональной полиции отдельно, со 2 января будут отключены. Перемены не повлияют на получение информации, а также на скорость реагирования и качество, – информировала старший специалист по общественным отношениям и вопросам сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

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