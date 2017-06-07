Каменный сад обретает исторические очертания

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С левой стороны каменного сада Приморского парка уже укореняются растения и цветы, а правую сторону еще закрывает забор, за которым трудятся работники ООО "А-Ланд". Предусматривается, что работы по обновлению клумбы, которые в общей сложности обошлись почти в 100 000 евро, завершается в середине июня.

"В настоящий момент проделано около 80 процентов всех работ. Плановый срок, когда работы должны быть сданы, – 19 июня. Если погодные условия будут благоприятными, прогнозируем, что за следующую неделю работы завершим", – рассказал прораб "А-Ланд" Янис Якобсонс.

Установлены новые столбы освещения, почти завершены все доломитные подпорные стены клумб, посажена часть цветов и растений, сделаны дорожки, благоустроена прилегающая территория, еще надо создать щебневое покрытие, установить скамейки и урны для мусора.

"Кладка стены была довольно сложной – это почти ювелирная работа. Сначала казалось, что будет немного легче, но, чтобы все было красиво и служило долго, потребовалась сравнительно тонкая работа. Клумба будет очень близка к тому, как она выглядела на исторических фотографиях", – указал Я.Якобсонс.

Во второй половине 2016 года Лиепайское самоуправление объявило закупку, в которой как единственный претендент участвовало ООО "А-Ланд". С этим предприятием был заключен договор о выполнении работ по восстановлению каменного сада в соответствии с документацией осуществления замысла строительства, разработанной ООО "Кокиле".

Строительные работы начались в конце прошлого года, в зимние месяцы был технологический перерыв, и возобновились они в марте этого года. В ходе работ находившиеся в неудовлетворительном техническом состоянии доломитные подпорные стены были снесены и возведены новые по образцу с исторических снимков. Для подпорных стен возведен фундамент, которого раньше не было, но который необходим для обеспечения долгосрочной стабильности стен, – информирует специалист по общественным отношениям Лиепайского коммунального управления Айгар Шталс.

Восстановлены также прежние ступени у входа в сад и исчезнувшие в советское время ступени к входу на стадион.

"Обширную территорию здесь нужно было выравнивать и повышать уровень поверхности земли, так как и центральная клумба, и прилегающие к ней площади просели. Все насаждения перепланированы, посажены характерные для времени строительства каменного сада сорта цветов, а также восстановлены насаждения низких хвойных деревьев у входной лестницы. В подпорные стены вмонтированы декоративные светильники, которые будут акцентировать лестницу в темное время суток и создавать приглушенное освещение на территории сада. Хотя в документах проекта этого не было, установлены входные ворота стадиона. Обновление входа на стадион еще нужно будет выполнить со стороны стадиона, но это задача другого проекта. В восстановлении каменного сада использовался новый прием – для гравийных дорожек установлены не массивные бетонные, а тонкие металлические бордюры", – пояснил А.Шталс.

Представитель коммунального управления также напоминает, что восстановление каменного сада является одним из шагов в рамках программы улучшения насаждений Лиепаи.

К сведению

Восстановление каменного сада в Приморском парке

* Благоустраиваемая площадь – 3050 кв.м.

* Спроектированы пешеходные дорожки с гравийным покрытием на площади 463,4 кв.м.

* Насаждения – на площади 747,9 кв.м.

* Газон – 1747,7 кв.м.

* Восстановление каменного сада обойдется в 96 405 евро, включая НДС.

Источник: Лиепайское коммунальное управление.