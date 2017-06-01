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Каникулы начались!

Ключевые слова образование | школьники

Выспаться, отдохнуть – это ученики и младших, и старших классов упоминают в первую очередь, говоря о том, чем они займутся в летние каникулы. Но лето будет достаточно долгим, чтобы было достаточно времени также для путешествий, поездок за город, тренировок и др.

Учебный год завершился, и вчера большая часть школьников отправились в школу в последний раз перед летними каникулами. Последняя обязанность – получить табель успеваемости. Руководитель 4-а класса Лиепайской 8-й средней школы Анита Клявиня-Клява вчера табеля успеваемости вручила 21 школьнику. Эстере Сергеева, Катрина Блажкова и Лаурис Петерсонс в этом учебном году заслужили золотые табеля успеваемости, у 6 детей – серебряные. "Мы хорошо поработали и хорошо учились!" – говорит классный руководитель. Отнюдь не жаль попрощаться со школой и отправиться на большие каникулы, – не сомневаясь говорят встреченные там же, в 8-й средней школе ученицы 7-го класса Лаура, Алисе, Анце и Саманта. "Мы поедем в лагеря, путешествия, намечены разные мероприятия", – перебивая друг друга, говорят они. А первый день лета они проведут в Бауске, где состоится показ моды с участием юных моделей. Там они отметят также начало лета.

Вчера поздравляли также тех отличников лиепайских школ, победителей олимпиад по учебным предметам и показавших хорошие результаты на научной конференции школьников. На экспериментальную сцену концертного зала "Лиелайс дзинтарс" один за другим поднимались десятки учеников 9 – 12-х классов из почти всех школ города.

"Хорошие мысли, приятное ощущение того, что почти все уже сделано. Хорошее предчувствие лета", – говорит окончившая 10-й класс 12-й средней школы Валерия Кронберга. Она в этом учебном году в масштабе Латвии успешно защитила научно-исследовательскую работу на русском языке о культуре клоунов в разных странах. Первое, что сделает Валерия, с началом летних каникул, – хорошо выспится. "Отдохну и не буду думать о школе!" – говорит она.

То же самое сделает ученица 12-го класса Лиепайской 2-й средней школы им.А.С.Пушкина Елизавета Платинская. "Чувствуется недосыпание! Особенно у тех, кто кроме занятий в школе участвует в олимпиадах, конкурсах. Тогда очень много времени уходит на учебу, и на сон остается совсем мало", – говорит она. Затем Елизавета посвятит время семье, поскольку родители дочь во время учебного года почти не видели. "Я уходила рано утром, приходила вечером – как с работы", – с улыбкой говорит она. А потом будет время и на друзей. Помимо всего нужно поступить также в вуз. Елизавета охотно хотела бы изучать филологию в России. 

Самая высокая оценка знаний
(в группе 9 – 12-х классов, средняя годовая оценка) 

Алекс Даниэль Шипицын, 9-й класс Лиепайской 2-й средней школы им.А.С.Пушкина – 9,94
Алина Купряшова, 11-й класс Лиепайской 7-й средней школы – 9,75
Том Мартиньш Смилга, 12-й класс Лиепайской 15-й средней школы им.О.Калпакса – 9,75. 

Источник: Лиепайское управление образования. 

Фото Эгона Зиверта.

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