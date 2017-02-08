Компьютеры для школы и детского сада

Ключевые слова 10 школа | образование | компьютеры

Два лиепайских образовательных заведения в подарок получили компьютерную технику. Дошкольному образовательному заведению "Капецитис" ООО "Апбедишанас биройс" пожертвовало два портативных компьютера. Заведующая детским садом Дайга Шкуберте признала, что такой подарок очень пригодится. "У нас уже были интерактивные системы. Теперь сможем использовать их для проецирования снимков с помощью компьютеров. Мы сможем также показывать воспитанникам просветительные фильмы и материалы на разные темы, когда будем учить и говорить о безопасности, гигиене, природе. Технологии служат хорошим помощником для наших дошкольных педагогов в работе с детьми", – сказала она.

Для обеспечения учебного процесса вполне пригодятся также подаренные АО "Латвэнерго" комплекты компьютерной техники, которые получила Лиепайская 10-я средняя школа им.Я.Чаксте. Предприятие "Латвэнерго" уже подарило восьми латвийским школам 166 мониторов и 166 системных блоков. Самое большое количество – 45 комплектов получила Лиепайская 10-я средняя школа. Полученную технику еще нужно проверить и приспособить для нужд школы.