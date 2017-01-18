Кто совершил что-то особенное?

Ключевые слова лиепайчанин года

Началось выдвижение кандидатов на титулы "Почетный лиепайчанин" и "Лиепайчанин года", которое продолжится до 6 февраля, – рассказала "Курземес вардс" специалист по общественным отношениям Гунта Якобсоне. Лауреатов поздравят в день рождения города – 18 марта – на вечере, который состоится в концертном зале "Лиелайс дзинтарс". На титул "Почетного лиепайчанина" можно выдвинуть личность, которая всю жизнь бескорыстно служила городу и совершила что-то особенное на благо Лиепаи в любой сфере. Этот титул присваивается только один раз.

Напротив, выдвигая кандидата на титул "Лиепайчанин года – 2016", нужно оценить сделанное претендентом в прошлом году – в любой отрасли. "Лиепайчанином года" можно стать неоднократно.

Претендентов можно заявить, заполнив анкету в Интернете на домашней странице самоуправления liepaja.lv, или же заполнить и подать в центре приема посетителей думы. Кандидатов оценит консультативный совет по наградам, который возглавляет заместитель председателя городской думы Гунар Ансиньш. В совете действует 15 человек из разных отраслей, многие из них также стали почетными лиепайчанами или лиепайчанами года. Из предложенных горожанами кандидатур совет выберет 15 лиепайчан года. В свою очередь, с 20 февраля по 1 марта жители в Интернете или с помощью анкет смогут проголосовать за самого популярного "Лиепайчанина года – 2016".