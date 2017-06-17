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Культурный центр "Wise" еще создается

Ключевые слова культура

Все привлекательнее становится малоизвестный центр неформальной культуры "Wise" на улице Алеяс, 9. "У нас несколько планов", говорит его хозяин Кристиан Муйжниекс, который в помещениях бывшего кинотеатра "Daile" хозяйничает уже четыре года. Так как здание было сильно запущено, ремонтные работы продолжаются до сих пор.  

"В одном зале сейчас заливаем бетон, а снаружи поменяем все окна, приведем в порядок сад, а снаружи построим скейтпарк", - отметил сегодняшние работы в центре Кристиан.

Договор с Лиепайским обществом литовской культуры "Rūta", которому принадлежит это здание заключен на 50 лет. "Здание будет приведено в порядок и будет функционировать",  убежден Кристиан, который ради этого проекта переехал из Риги.

В его распоряжении более 700 квадратных метров, и на данный момент проделаны примерно 30 процентов от планируемых работ.

Раз в месяц в культурном центре проходят музыкальные вечера 17 июня здесь пройдет мероприятие "West Coast Bass" – выступления местных диджеев и исполнителей хип-хопа и рэпа. На сцену выйдет также одна из звезд латвийского хип-хопа Роланд Че, который только что издал альбом "Nimfo". 

Приведя в будущем в порядок двор, в Лиепае будет еще одно место, где музыкальные мероприятия смогут происходить на улице. Но цель Кристиана шире – организовывать в культурном центре "Wise" также показы фильмов, культурные мероприятия, а также стать центром скейтбордного фристайла. Но когда все это воплотится в жизнь пока еще не ясно. 

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