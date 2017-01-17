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"Чтобы было приятно жить в Лиепае!" – такова цель нового общества "Лиепайчане", которое создали депутаты оппозиции городской думы. Общество намеревается заключить договор с одной из партий об общем участии в предстоящих этим летом выборах самоуправлений.

"Сейчас отступать уже некуда, все сомнения улетучились. Цель поставлена, решимость имеется, теперь нужно идти и работать", – так после создания общества сказал депутат Лиепайской думы, предприниматель Янис Вилнитис.

Вначале собрания он рассказал присутствовавшим, что у него и его команды всегда были свои взгляды на то, что в городе многое сделано, но "можно добиться большего". "И во многом имеются сомнения, честно ли это. Короче говоря, была мотивация не просто говорить, а что-то делать. В течение последних четырех лет я был не один. Была команда, как сжатый кулак. Потому что, если ты один, как перст, то тебя легко согнуть, а кулак крепко сжат, и пальцы защищают друга", – сказал Я.Вилнитис.

Правда, до этого у пятерки оппозиционеров – Яниса Вилнитиса, Гирта Кронбергса, Атиса Дексниса, Лайлы Атике и Линды Матисоне – были сомнения относительно того, стоит ли участвовать в предстоящих выборах, но после первой проведенной в центре культуры "Виктория" на ул.Грауду игры, привлекшей внимание более 100 интересующихся, у депутатов появилась уверенность, что начатое нужно продолжить. Но они решили не вступать в какую-то политическую партию, а, чтобы не потерять единомышленников, идеи и опыт, создать общество.

В учредительном собрании общества "Лиепайниеки" участвовали 38 интересующихся, в том числе обработчица янтаря Илзе Вайновская, директор Лиепайской 15-й средней школы им.О.Калпакса Гинт Рочанс, бывший депутат Сейма Инита Бишофа, радиолог отделения лучевой терапии Лиепайской региональной больницы, терапевт Андрис Калнс, бывший член партии "Единство", руководитель филиала страхового брокера "Balto link" Гунтис Чукурс, предприниматели Олег Половьянов и Агрис Ковалевский.

В правление общества избраны Л.Матисоне, А.Декснис, Г.Кронбергс, Я.Вилнитис и вице-президент АО "Лиепаяс папирс" Илмар Озолиньш-Озолс. Правление председателем правления общества выбрало Яниса Вилнитиса.

В течение ближайшего месяца общество примет решение о совместном участии в выборах Лиепайской думы. Вероятнее всего, это будет или руководимое Мартиньшем Бондарсом Латвийское объединение регионов или созданная министром юстиции Янисом Бордансом "Новая консервативная партия". Решение планируется принять в феврале на общем собрании членов.

Общество вскоре собирается провести следующую творческую игру, в которой "будет обыгрываться ситуация с креслом председателя думы" – дискутировать о чертах характера, которыми должен обладать руководитель самоуправления, а также хочет "разыграть" ситуацию, связанную с удерживанием и возвратом бывших лиепайчан домой