"Курземес вардс" лидерские позиции не сдает

Ключевые слова курземес вардс | газеты

В ежегодный День печати награждены преуспевающие латвийские издания прессы прошлого года, среди которых была и газета "Курземес вардс".

На мероприятии награждения издателей латвийских печатных медиа 9 июня ведущие предприятия по продаже и распространению прессы – "Нарвесен" и "Пресес сервисс" поздравили самые полюбившиеся жителям Латвии за последний год издания прессы. В общем победителей наградили в 15 номинациях.

Привычки жителей по выбору печатной прессы в течение последнего года обозначили уже ранее наблюдавшуюся тенденцию – желание получать качественную и углубленную информацию, которая дает более специфическое представление об интересующих читателей темах, – информирует консультант по общественным отношениям "Нарвесен" Даце Валнере. Самыми востребованными были журналы о стиле жизни, здоровье, питании, эзотерике, а также тематические специальные издания журналов. Спад наблюдается по журналам мужских интересов. Стабильный интерес читателей сохраняется к кроссвордам.

"Оценивая спрос на печатные издания прессы, видим, что пресса и печатные издания в наши дни практически выполняют роль друга и агента по отдыху, делая повседневность людей более яркой и оказывая вдохновение к выбору хобби или углублению знаний", – комментирует председатель правления "Нарвесен Балтия" Катрине Юдовица.

Призы в разных номинациях достались всем крупнейшим издательствам Латвии. "Курземес вардс" в этом году тоже получила приз "Нарвесен" как самая продаваемая региональная газета.