Ладья будет готова до лета

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До праздника города Гробиня в центре активного туризма "Поселение куршских викингов" планируется установить новый объект среды – ладью викингов, а также пять информационных стендов. Эксплуатационник поселения – туристический клуб "Ога" получил ответ, что для осуществления замысла выделено европейское финансирование.

О создании объекта среды заключен договор с ремесленником Айнаром Зингниксом, – рассказал руководитель клуба "Ога" Раймонд Рейнис. "Ладья будет частично недостроенной. Можно будет увидеть штевни, шпангоуты, чтобы легче можно было понять основной принцип строительства", – пояснил он и добавил, что летом дополнительно планируется развивать место для вырубки деревьев, чтобы посетители могли ознакомиться с процессом строительства лодок с самого начала. Ладья будет длиной в 12 метров и шириной в 3 метра. Ее запланировано установить на том месте, где сейчас находится деревянная скульптура куршского викинга.

За время этого же проекта на всей территории поселения намечено разместить пять информационных стендов. На первом будут упомянуты факты о развитии лодок и видах судов, на втором стенде будет размещена информация о реконструкции найденного на Смукумском городище костюма. Реконструкцию провела экспериментальная археологическая группа "Сенземе". На третьем стенде будет повествование о застройке, жизненном пространстве и жилищах Гробинского городища и древнего города, а на четвертом будет разъяснено, что такое археология, и можно будет узнать о том, что также на территории поселения имеется археологический центр. Пятый стенд – о божествах балтов и скандинавах.

"Поселение является публично доступным, это излюбленный туристами объект. Наша главная цель, устанавливая стенды и объект среды, – добиться, чтобы и те, кто прибывает сюда без предварительной записи, могли бы получить информацию и без помощи гида", – пояснил Р.Рейнис.

Общие затраты проекта – 16 000 евро. 90 процентов поступает из средств программы LEADER, администрируемых обществом "Лиепаяс района партнериба". Софинансирование в размере 10 процентов получено в конкурсе проектов негосударственных организаций, объявленном Гробинской краевой думой.