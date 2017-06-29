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Сегодня в Риге проходит торжественная церемония смены командиров 1-й постоянной морской противоминной группы НАТО, в ходе которой впервые командное руководство перенимает Латвия.

Во время церемонии прежнего командира 1-й постоянной морской противоминной группы НАТО команд-капитана Йохана Элиаса Сельяма из Морских сил Эстонии сменит команд-лейтенант флотилии Морских сил Латвии Гвидо Ляудупс. В церемонии примут участие командир флотилии Морских сил, адмирал флотилии Ингус Визулис, заместитель командира командования Морскими силами НАТО по вопросам обеспечения вице-адмирал Нихат Баран, военнослужащие Морских сил Латвии и Эстонии, а также приглашенные гости.

До середины марта этого года Гвидо Ляудупс был командиром флагманского корабля "Вирсайтис" флотилии Морских сил, а 16 марта на торжественной церемонии в Лиепае его на этой должности сменил команд-лейтенант Крист Кристлибс.

Команд-лейтенант Г.Ляудупс службу в вооруженных силах начал в 1997 году, начав учебу в Национальной академии обороны Латвии. Опыт службы офицером командного состава получен во время службы во флотилии Морских сил на разных должностях. Во время службы команд-лейтенант Г.Ляудупс был командиром штаба и корабля обеспечения "Вирсайтис", помощником командира минного корабля "Иманта", а также штурманом этого корабля и корабля береговой охраны "Комета". Опыт международной службы получен на должностях начальника штаба и офицера планирования противоминных действий в проекте морской эскадры стран Балтии (BALTRON). Учился в военных образовательных заведениях США, Франции, Бельгии и Дании. Получил почетные знаки командира Национальных вооруженных сил, а также благодарственные и похвальные грамоты.

В январе 2018 года командное руководство этой группой перейдет к Морским силам Бельгии.