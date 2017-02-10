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Лед надежный  (1)

Ключевые слова лед | безопасность

С этой недели в Беберлини открыт каток под открытым небом "BB Wakepark" с прокатом коньков. Вчера днем зимними радостями там уже наслаждались любители покататься на коньках и хоккея.

Лиепайчанин Айнар Бергс, делая большие круги по льду водохранилища в Беберлини, в течение 15 минут уже преодолел четыре километра. Коньки этой зимой надел впервые. О том, что открыт каток, прочел в Интернете. Был здесь и в прошлом году. Лед довольно хороший, лишь немного потрескавшийся – нужно остерегаться, чтобы не упасть. У Айнара свои коньки, он является сторонником активного образа жизни. Пока погодные условия позволяют, ездит на велосипеде или занимается бегом.

Там же неподалеку шайбу гоняют два парня. Алексей и Вячеслав пришли сюда в этом году впервые. Живут рядом. И у них на ногах свои коньки. "Мы их купили, чтобы можно было приходить каждый год", – говорит один из них. В хоккей играют ради удовольствия, никогда раньше этим видом спорта не занимались. Иногда собирается больше парней, и тогда можно сыграть, а не только гонять шайбу по льду. Но столь много, чтобы проводить турниры, не собирается.

И руководитель "BB Wakepark" Санта Вевере поведала, что первые любители зимнего катания со своим инвентарем появились уже неделю назад. "Но мы считаем, что до этого лед не был достаточно надежным", – говорит она. В настоящее время его толщина достигает 13 – 15 сантиметров. Поскольку нет снега, любители катания могут использовать всю территорию водохранилища. "В прошлом году, когда выпал снег, мы очищали ограниченную площадь", – напомнила С.Вевере. Она предупредила, что теперь нужно лишь остерегаться лунок любителей подледного лова, где можно споткнуться. Прокат коньков в Беберлини предлагается с зимы 2014 года. На эту услугу имеется большой спрос. "Сначала я была даже удивлена, сколь многим она необходима. Бывали даже моменты, когда все коньки были сданы напрокат и в очереди ждет уже следующая компания", – своими наблюдениями поделилась С.Вевере. Коньки доступны с 27-го по 46-й размер. Правда,  больших размеров мало.

Поскольку раньше бывали случаи, когда коньки забирали с собой, сейчас они сдаются напрокат под залог – документ, подтверждающий личность или за определенную сумму денег. Те, у которых свой инвентарь, катком могут пользоваться бесплатно. В свою очередь, по городской инициативе в настоящее время в Лиепае не создан ни один каток, – проинформировали в управлении спорта. Но корреспондент "Курземес вардс" выяснила, что люди для наслаждения зимними радостями облюбовали ледяную площадку в конце проспекта Курмаяс.

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