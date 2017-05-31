Летом меньше автобусов

Ключевые слова автобусный парк | общественный транспорт

Как и каждый год, с 1 июня до начала нового учебного года не будет курсировать школьный экспресс по маршрутам 1S, 2S, 22S и 4S, а в расписании автобусов 3-го и 6-го маршрутов немного будут изменены интервалы между рейсами. Некоторые рейсы 9-го маршрута будут согласованы с автобусом 6-го маршрута.

Поскольку завершился учебный год и начались летние школьные каникулы, с 1 июня городские автобусы будут курсировать по летнему расписанию, – напомнил директор Лиепайского агентства общественного транспорта Гинт Лусис.

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