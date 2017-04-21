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"Лиепая в квадрате" подала список из 15 кандидатов  (5)

Ключевые слова лиепая в квадрате | хадарович юрий

Фото: Руслан Шульга

Сегодня недавно созданная партия "Лиепая в квадрате" на выборы самоуправления в Лиепае подала список из 15 кандидатов, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии. 

Лидерами списка являются основатели партии - Юрий Хадарович и Роман Милославский, которые кандитируют соответственно под первым и вторым номерами. 

Как отметил Ю. Хадарович, партия на выборах планирует занять три места в думе. 

Nr.p.k. Kandidāti
1 Jurijs Hadarovičs
2 Romans Miloslavskis
3 Kristīne Martinsone
4 Ella Veinberga
5 Vjačeslavs Goļinskis
6 Anastasija Jericjana
7 Ieva Otaņķe
8 Agris Laugalis
9 Sergejs Semenčukovs
10 Leonīds Dišlovojs
11 Vents Špakovskis
12 Olga Rimkus
13 Daņils Kozlovs
14 Vjačeslavs Kopitovs
15 Vladimirs Stepanovs

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