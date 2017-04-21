Сегодня недавно созданная партия "Лиепая в квадрате" на выборы самоуправления в Лиепае подала список из 15 кандидатов, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.
Лидерами списка являются основатели партии - Юрий Хадарович и Роман Милославский, которые кандитируют соответственно под первым и вторым номерами.
Как отметил Ю. Хадарович, партия на выборах планирует занять три места в думе.
|Nr.p.k.
|Kandidāti
|1
|Jurijs Hadarovičs
|2
|Romans Miloslavskis
|3
|Kristīne Martinsone
|4
|Ella Veinberga
|5
|Vjačeslavs Goļinskis
|6
|Anastasija Jericjana
|7
|Ieva Otaņķe
|8
|Agris Laugalis
|9
|Sergejs Semenčukovs
|10
|Leonīds Dišlovojs
|11
|Vents Špakovskis
|12
|Olga Rimkus
|13
|Daņils Kozlovs
|14
|Vjačeslavs Kopitovs
|15
|Vladimirs Stepanovs
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