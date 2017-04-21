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Сегодня недавно созданная партия "Лиепая в квадрате" на выборы самоуправления в Лиепае подала список из 15 кандидатов, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

Лидерами списка являются основатели партии - Юрий Хадарович и Роман Милославский, которые кандитируют соответственно под первым и вторым номерами.

Как отметил Ю. Хадарович, партия на выборах планирует занять три места в думе.