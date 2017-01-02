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“Лиепаяс трамвайс” дополнения к проекту обещает подать в срок

Ключевые слова трамвай | проект

Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) приняло решение о проекте "Развитие инфраструктуры дружественного к окружающей среде общественного транспорта (рельсового транспорта) в Лиепае" и решило утвердить проект ООО "Liepājas tramvajs", правда, проект линии трамвая в Лиепае еще предстоит уточнить и выполнить ряд условий.

Как порталу рассказала представитель "Liepājas tramvajs" Даце Грунтмане,  

“Подателю проекта до 10 января этого года еще предстоит выполнить некоторые уточнения, как например, более детально необходимо разработать график работ проекта, конкретизировать часть расчетов, разделить расходы по позициям”.

Руководитель проекта Улдис Клакс-Клейнс пояснил, что это первый этап, когда заполняются, вводятся и утверждаются все бумаги в информационную систему фондов Когезии, что на начальном этапе является довольно сложным процессом.

Член правления ООО “Liepājas tramvajs” Айгарс Пукс подтвердил, что все необходимые дополнения предприятие подаст в срок. 

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