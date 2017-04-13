"Лиепайчане" назвали команду на марафон четырехлетки

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Общество "Лиепайчане" вчера на собрании членов представило свою программу к предстоящим в начале июня выборам в Лиепайское самоуправление, а также список кандидатов, где многочисленно представлены предприниматели. Список, правда, будет стартовать под названием политической силы Латвийское объединение регионов.

"Мы принимаем вызов и начинаем малый предвыборный спринт, чтобы уже после выборов продолжить марафон", – сказал член правления общества Илмар Озолиньш-Озолс.

Во вступлении к собранию кандидат от ЛОР на должность мэра Лиепаи Янис Вилнитис информировал присутствовавших, что после дискуссий в правлении общества и собеседований с кандидатами в депутаты "Лиепайчане" тоже решили отказаться подписать предложенный Лиепайским отделением Национального объединения "Все для Латвии!" – "Тевземей ун бривибай"/ДННЛ меморандум обязательства, договариваясь в новоизбранной Лиепайской думе не создавать коалицию с партиями "Согласие" и "Лиепая в квадрате", а также укреплять национальные интересы и безопасность государства. "До результатов выборов не будем создавать схемы. Мы хотим честно победить на выборах, а подписание такого документа, на мой взгляд, противоречит этой поставленной нами цели", – сказал Я.Вилнитис.

Предвыборная программа ЛОР/"Лиепайчане" сильно отличается от привычных обещаний и целей политических сил, где обычно перечисляются конкретные запланированные дела.

В программе обозначены три направления развития города – общество, или лиепайчанин, который умеет беседовать, прислушиваться к другому и сотрудничать, экономика – дружественный к среде бизнес, дружественная к бизнесу среда, со станком в Лиепае, рынок сбыта – во всем мире, а также курорт, в котором расцветает даже Военный городок. Третье направление – это среда: Лиепая – город выходных дней, с ухоженными парками, приозерьем и взморьем, – говорится в программе.

Под лозунгом "Пусть радостно живется в Лиепае!" от списка ЛОР в новую думу кандидатуры выдвигают: нынешний депутат думы, председатель правления предприятия "Lauma Lingerie" Линда Матисоне (кандидаты перечислены не в той последовательности, как будет в списке. – И.О.), студентка высшей школы бизнеса "Туриба" Агнесе Янсоне, предприниматель, руководитель охранной фирмы "Дрошибас биройс" Агрис Ковалевский, онколог Андрис Калнс, учитель физики Лиепайской государственной 1-й гимназии Арнольд Шабловский, депутат, специалист по отбору и обучению персонала Атис Декснис, директор Лиепайской 15-й средней школы им.О.Калпака Гинт Рочанс, депутат и предприниматель Гирт Кронбергс, предприниматель, председатель правления ООО "Эковалис Латвия" Гунтис Шалтс, предприниматель, заведующий филиалом страхового брокера "Балто Линк" Гунтис Чукурс, владелец нескольких предприятий Юрис Бурневский, предприниматель, член правления ООО "Ипашуму рисинаюми" Кирилл Половенко, разработчик технической документации предприятия "Caljan Rite-Hite" Кристап Жимантс, студент программы управления коммуникации Лиепайского университета Кристиан Кайре, специалист по туризму, гид и преподаватель английского языка Мартиньш Кестерис, предприниматель, член правления ООО "Агамикс" Модрис Швейдукс, инструктор яунсаргов Варис Янсонс и президент АО "Лиепаяс папирс", депутат Янис Вилнитис.