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Лиепайская партия: сотрудничество с "Согласием" невозможно  (1)

Ключевые слова выборы | политика

Фото: Эгон Зивертс

Возглавляемая мэром Лиепаи Улдисом Секском Лиепайская партия считает невозможным сотрудничество в рамках коалиции с партией "Согласие" и приглашает к сотрудничеству Латвийское объединение регионов (ЛОР), уважая в то же время право ЛОР на формирование коалиции с "Согласием", заявила руководитель бюро Лиепайской партии Даце Грунтмане.

Лиепайская партия на заседании думы, обсудив итоги выборов в самоуправления и выслушав призывы общественности, пришла к выводу, что единственная возможная модель сотрудничества - с ЛОР.

Депутаты заявили, что не готовы к компромиссам со списком "Согласия", возглавляемым Валерием Агешиным, с учетом возможной связи "Согласия" с предвыборной кампанией Рейниса Точеловскиса по очернению Лиепайской партии. И Агешин, и Точеловскис эту связь отрицают, но Лиепайская партия напоминает, что Госполиция начала в связи с кампанией уголовные процессы, поэтому сотрудничество с "Согласием" в коалиции невозможно.

Также Лиепайская партия указывает, что с "Согласием" имеются значительные расхождения в ценностях. "Выборы и использованные на них методы показали, что планы "Согласия" в отношении Риги ,Лиепаи, Даугавпилса масштабны, и мы не хотим быть частью этих планов", - заявил Сескс.

Завтра, 8 июня, Лиепайская партия пригласила ЛОР на переговоры.

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, "Согласие" - четыре. Остальные партии в думу не прошли.

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