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Логово в центре города

Ключевые слова конфликт | недвижимость

У многих людей есть мечта о частном доме в центре города. Сестры Велта Валдмане и Рамона Кромпуша эту мечту осуществили, приобрели собственность на ул.Лудвикя, 20. Своими силами территорию обновили, привели в порядок, и все казалось хорошо, пока у бывшей территории скорой помощи не появились свои теневые стороны. "Этот двор стал настоящим пристанищем наркоманов и пьяниц. А мы терпим", – своими бедами с газетой поделилась В.Валдмане.

Хозяйка дома на ул.Лудвикя, 20 газете "Курземес вардс" показывает упомянутую территорию. На ней находятся несколько разрушенных и заросших зданий, что молодежь признала хорошим местом для сборищ. Хотя территория огорожена забором, в нем порой появляются дыры, также перепрыгнуть забор для молодежи не представляет труда. "Они перепрыгивают через забор, там пьют и курят, в том углу справляют естественную нужду", – рассказывает о своих наблюдениях В.Валдмане. Порой, чтобы пройти в излюбленное место, его посетители не брезгуют и территорией дома на ул.Лудвикя, 20 – сначала заходят во двор В.Валдмане, а затем на соседнюю территорию перебираются через забор со стороны ее дома. "Они напиваются, нюхают разные вещества, и затем камни, кирпичи и отходы летят в нашу сторону", – обеспокоена В.Валдмане.

Хозяева заняты на своих работах и не всегда могут проследить за происходящим. "Когда сын приходит домой и видит, что снова полон двор чужих молодых людей, как-то их прогоняет", – говорит В.Валдмане.

Последней каплей было целенаправленное нападение на собственность семьи. 7 июня В.Валдмане вернулась с рынка и, приближаясь к дому, увидела, что молодежь снова крутится возле забора территории, к тому же свои велосипеды парни прислонили к автомашине ее сына на обочине улицы. По поводу этого В.Валдмане сделала им замечание. "Тогда они мне сказали такие грубые вещи, что я не хотела бы их повторять. Один из парней, наверное, главарь, противно рассмеялся и пригрозил отомстить", – произошедшее вспоминает лиепайчанка.

К сожалению, мести не пришлось долго ждать, так как на следующее утро В.Валдмане констатировала, что у автомашины проколоты шины, сорван номерной знак и повреждено зеркало. Также было похоже, что пытались проникнуть в транспортное средство. Жильцы дома на ул.Лудвикя, 20 вызвали полицию. Представительница Курземского регионального управления государственной полиции Дайга Валдмане информирует, что по этому делу начат уголовный процесс. Все же В.Валдмане по-прежнему неприятно удивлена по поводу произошедшего: "Всегда мы оставляем машину на улице, никогда ничего плохого не происходило. Если ситуацию не решать, ведь могут даже выбить стекла, поджечь. У меня такая перепалка была впервые, и я действительно не ожидала, что у нее будут такие последствия".

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 27 июня.

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