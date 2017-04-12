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В полуфинале конкурса мастерства молодых профессионалов "Skills Latvia 2017" хорошо свое мастерство продемонстрировали воспитанники по специальности техников отделочных работ Лиепайского государственного техникума Валдис Прусис и Крист Ришкус. Валдис, который учится на третьем курсе, и Крист с первого курса в профессии техника сухого строительства завоевали первое место.

В течение двух дней конкурса молодые профессионалы, работая парами, смонтировали деревянный каркас с оконным проемом, обшили его регипсом и провели штукатурные работы стены, соответственно описанию и чертежам конкурсной работы. К проверке мастерства парней подготовил и во время соревнований им сопереживал учитель профессиональных предметов Гинт Шульц. "Конкурс от участников требует многого – как знаний, так и физической подготовки. Причем еще молодые люди должны быть готовы к тому, что за их работой следят и ее оценивают. Это тоже нелегко", – признал учитель. На вопрос о том, что еще нужно для того, чтобы победить в таком серьезном конкурсе, Гинт Шульц ответил: "Самое главное – отношение, желание работать так, чтобы в глазах был огонек".

Обоим победителям, как Валдису, так и Кристу, настойчивости и воли хватало. Они к конкурсу готовились серьезно. "Тренировались до самого позднего вечера!" – отметил учитель. Председатель комиссии по оценке полуфинала, технический руководитель ООО "Кнауф" Андрис Вейнбергс, оценивая работу будущих профессионалов в целом, признал: Радует уровень профессиональной подготовки конкурсантов, поскольку шесть команд из девяти набрали 70 и более очков из 100 возможных".

Теперь им снова предстоит серьезная подготовительная работа, поскольку придется демонстрировать свое мастерство в финале. Национальный конкурс мастерства молодых профессионалов "Skills Latvia 2017" проводится в рамках проекта "Поддержка карьеры в общеобразовательных и профессиональных образовательных заведениях"