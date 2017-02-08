Лучший вестник – лиепайчанин

Так же, как в прошлом году (на снимке) и в предыдущие годы, туристический сезон в городе начнется твидовым велозаездом, который состоится 13 мая. Но в этот раз открытие сезона будет дополнено вечером открытых дверей, чтобы ознакомить лиепайчан с предложением будущего лета в сфере развлечений, культуры и спорта.

Ключевые слова туризм | туристы

Календарь туризма, культуры, спорта и всевозможных развлечений в Лиепае и окрестных краях на этот год такой насыщенный, что на двух страницах мелким шрифтом можно напечатать информацию далеко не обо всех меропритяиях. Как добиться, чтобы каждое из них имело свою аудиторию, чтобы каждый лиепайчанин, гость и турист здесь нашел что-то отвечающее его интересам и на радость себе, к тому же чтобы все это одновременно приносило моральную и финансовую отдачу организаторам и городу в целом? Руководитель отдела общественных отношениий и маркетинга Лиепайского самоуправления Зита Лаздане и руководитель Лиепайского регионального бюро туристической информации Инта Шориня рассказали о замыслах, как в городе планируется всего этого добиться в нынешнем году.

В этом году официальный праздник открытия туристического сезона в Лиепае состоится 13 мая, в субботу, в перенесенный рабочий день, поэтому праздник состоится вечером. По традиции, в день открытия сезона проводится твидовый велозаезд, но в этот раз решено широко открыть двери "всего города". Хотя в городе многое происходит, многие лиепайчане по-прежнему еще не бывали ни в "Лиелайс дзинтарс", ни в Северных фортах, ни в тюрьме Военного городка, ни в других интересных, направленных на туристические услуги местах. Вечер открытых дверей будет адресован именно самим горожанам, одновременно рекламируя все, что ожидается в новом туристическом сезоне в Лиепае.

"Мы считаем, что лиепайчанин – колоссальный носитель рекламы, который рассказывает своим друзьям и знакомым в других городах о том, что происходит в Лиепае, что здесь есть или чего нет, – рассказала И.Шориня, – Поэтому хотим пригласить лиепайчанина в разные места и показать их. Летом ведь каждый из нас получает телефонные звонки от друзей: что происходит, что можно увидеть, чем заняться?" Поэтому праздник открытия сезона посвящен лиепайчанам, чтобы они стали вестниками туризма нашего города. И.Шориня и З.Лаздане пояснили, что мероприятия в день открытия сезона отнюдь не помешают "Ночи музеев", которая последует через неделю, когда в городе традиционно для посетителей открыты двери разных учреждений. "Что и как именно будет происходить в вечер открытия сезона, до конца еще не ясно, но над этим работаем очень активно. Приглашаем участвовать самых разных предпринимателей, в первую очередь тех, кто связан со сферой туризма и культуры. Для каждого это будет возможность показать то, чем он занимается", – отметила И.Шориня.

В конце прошлой недели И.Шориня вместе со специалистами окрестных краев и представителями шести лиепайских предприятий отрасли туризма и культуры три дня провели на международной ярмарке туризма Балтии "Balttour 2017", а в январе рекламировали Лиепаю в Литве на выставке туризма "Adventure" в Вильнюсе.

Интерес к Лиепае в Литве очень большой – литовцы после латышей составляют вторую крупнейшую часть туристов в городе, поэтому Лиепая очень активно рекламируется в Литве. И.Шориня хвалит активных литовских журналистов, которые гостили в Лиепае и потом опубликовали статьи в литовской прессе. Дружелюбным по отношению к Лиепае является Палангское бюро туристической информации, отзывчивость проявляют клайпедчане. Представители ЛРБТИ в этом году тоже в самый разгар лета не менее двух раз будет рекламировать город в Паланге, на туристической улице Басанавичюса, и примет участие в Клайпеде на празднике моря с такой же целью. "К литовцам обращаемся также с помощью социальных сетей, печатных материалов, когда будут готовы новые, опять повезем во все гостиницы Паланги и Клайпеды, – рассказала И.Шориня. – Эффект от такой работы чувствуется сразу. В прошлом году нам звонили коллеги из Военного городка: что вы делаете в Клайпеде, почему к нам приехали американцы из Клайпеды? Мы должны вызывать такое чувство, что спектр услуг здесь намного больше, что двух дней в Лиепае уже недостаточно".

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 8 февраля.