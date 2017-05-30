Ключевые слова точеловский рейнис | мошенник | политика

Учитель истории Павел Юр еще месяц назад обратился в полицию безопасности, предлагая оценить созданную на сайте "Фейсбук" платформу "Голос Лиепаи", автор которой является Рейнис Точеловский – тот самый, который выпустил печатный материал, сознательно созданный как газета "Курземес вардс". "Поскольку, по-моему, известия, которые распространяются, очень тенденциозные, и с одной лишь мыслью – повлиять на результаты выборов самоуправлений", – отмечает П.Юр.

Сумма кампании внушительная

Историк указывает, что в информации, которую распространяет так называемый фонд содействия демократии "Голос Лиепаи", наглядно наблюдаются проявления мягкой власти России. "По-моему, здесь есть все признаки того, также руководитель бюро защиты Конституции Янис Майзитис обратил внимание на возможную угрозу, которая существует в Латвии перед выборами самоуправлений. Но я не утверждаю, что в данном случае это так, я желаю лишь, чтобы полиция безопасности это выяснила. Не хочу сейчас защищать какую-либо политическую силу или наоборот уничижать – речь идет о способе и содержании, как информация преподносится. Речь о том, что осознанно проводится манипуляция общественным мнением. Думаю, это неправильно. Я не против критики. Считаю, что критика и оппозиция должны быть, но объективными и обоснованными. Поэтому, на мой взгляд, важно выяснить, кто финансирует эти проекты и с какой целью", – говорит историк.

О том, кто покрывает все расходы этих мероприятий, у Р.Точеловского недавно спросила также корреспондент "Курземес вардс".

Р.Точеловский утверждал, что ему никто не платит и он ни для кого предвыборную кампанию в Лиепае не делает.

В то же время он не скрывал, что обращался к лидеру общества "Лиепайчане" Янису Вилнитису, которому высказал предложение, как бороться с Улдисом Сесксом, но Я.Вилнитис от этого предложения отказался.

Я.Вилнитис корреспонденту "Курземес вардс" рассказал, что с Р.Точеловским его примерно полгода назад познакомил некий знакомый. Во время второй встречи Точеловский рассказал о себе – якобы он помог победить на выборах президенту Грузии, в качестве наблюдателя побывал также на выборах в Афганистане и других странах, принимал участие также в выборах в Резекне.

"Он сказал, что хочет изменений в Лиепае и что его точка зрения совпадает с моей. Но его предложение для кампании – предвыборные технологии, которые были написаны на нескольких страницах, мне не понравилось и очень насторожило. Причем суммы кампании также были очень внушительными. Решение отклонить это предложение мы приняли совместно с товарищами, – поведал Я.Вилнитис. – Теперь я вижу, что его осуществляет другая партия".

На вопрос о том, какую сумму предвыборной кампании назвал Точеловский, Я.Вилнитис поведал, что "по-моему, будет нечестно, если я ее назову, но сумма действительно была очень большой". 100 тысяч евро? – спросила корреспондент "Курземес вардс". "Больше!" – ответил кандидат в депутаты.

Одним из предложений была кампания "от двери к двери" – когда агитаторы обращаются к избирателям по их месту жительства. Такие кампании практикуются во многих странах мира, и на этих выборах так поступают также представители партии "Согласие".

Как один из методов кампании предлагается нейролингвистическое программирование – когда избирателю задаются наводящие вопросы, в которых уже содержится ответ.

Нейролингвистическое программирование считается одним из самых популярных методов влияния на людей. Наглядный пример тому – опубликованный на платформе "Голос Лиепаи" опрос с вопросом: "Кому из лиепайских политиков принадлежат апартаменты стоимостью в 1,5 миллиона в Монако?" Дается четыре варианта ответов, и среди них лишь один политик – Улдис Сескс. Остальные предлагаемые ответы: "Его дочери", "Какому-нибудь другому родственнику", "Никому, я просто здесь часто прогуливаюсь". Из 70 проголосовавших 49 процентов ответили – Улдису Сесксу.

Есть ли у дочери У.Сескса или других близких на самом деле имущество в Монако? Мы попросили комментариев у председателя Лиепайской думы. Он прислал следующий ответ: "Перед каждыми выборами ведь появляются разные спекуляции. Все мое имущество указано в декларации. У меня в Монако никакой квартиры нет и не было. Здесь, вероятнее всего, имеется в виду имущество, которое арендует Раймонд Кисиелс, муж Байбы (дочери У.Сескса – "Курземес вардс"), который с 1992 года занимается международным нефтяным бизнесом и время от времени арендует помещения на Кипре, Мальте, в России и Монако. Со мной все это никак не связано".

100 евро за распространение лжегазеты

Родившийся в Лиепае, но задекларированный в Риге Р.Точеловский утверждает, что все расходы на борьбу с существующей властью в Лиепае он покрывает из своего кармана. Наблюдая за его ранее проводимыми мероприятиями и подсчитывая примерные расходы на них, приходится делать вывод, что политтехнолог может тратить на кампанию больше денег, чем некоторые партии. Ему по карману арендовать микроавтобус, чтобы привезти из Риги и доставить обратно в столицу протестующих, печатать информативные листовки, лжегазету и платить за ее распространение.

Полиция самоуправления за распространение упомянутого издания задержала некую женщину, которая этим занималась вместе со своими несовершеннолетними детьми. Согласно неофициальной информации, женщину об этом попросил мужчина по имени Рейнис, пообещав за два дня работы заплатить 100 евро. Напечатанные материалы ей доставил некий Владислав, брата которого полиция недавно задержала в связи с расклеиванием агитационных наклеек в городе. Когда Владиславу позвонили, он, конечно же, все отрицал. Ничего, мол, не знает, с Точеловским не знаком, и вообще он вот уже две недели находится в командировке в Риге.

В лжеиздании "Курземес вардс" Точеловский о себе рассказал довольно много – у него обостренное чувство справедливости, он хвастался своим образованием и опытом. Упоминал, что помог свергнуть президента Грузии Михаила Саакашвили, но не поведал о том, как перед выборами в самоуправления четыре года назад у него душа больше болела за будущее, например, Резекне, а не Лиепаи. На выборах 2013 года он представлял созданную в Резекне партию "Едины для Латвии". Эта политическая сила создана на базе одноименной общественной организации. В этом обществе действовали также члены "Центра согласия", – в 2013 году писала газета "Диена".

Возможно, Точеловский решил не упоминать об этом опыте, поскольку результаты партии "Едины для Латвии" на выборах были не очень хорошими – в Резекненской думе она получила лишь одно место, причем агентство ЛЕТА в то время в день выборов сообщила, что эта партия за 5 латов, возможно, пыталась купить голоса избирателей. "Руководитель партии "Едины для Латвии" в Резекне Рихард Мелнис отверг прозвучавшие утверждения о подкупе голосов в этом городе", – агентство ЛЕТА проинформировал представитель партии Рейнис Точеловский.

Имя Рейниса Точеловского находится также в списке участников Московской школы политических исследований. Там он упомянут как директор "Ryan Consulting Ltd." и советник по делам Евросоюза депутата Латвийского парламента. Какого депутата Сейма он консультировал, корреспонденту "Курземес вардс" пока выяснить не удалось. У пресс-службы Сейма такой информации нет, в свою очередь, Точеловский, который до того был очень коммуникабельным, вчера на телефонный звонок корреспондента "Курземес вардс" не ответил.