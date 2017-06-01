Меньше излучения, лучше изображение

"Стол поднимается при помощи сенсоров, поэтому работникам легче работать с ним", – об одном из преимуществ нового оборудования говорит директор по финансам и развитию Старолиепайского центра первичной медицинской помощи Винета Неймане (справа). Она и ассистент кардиолога Даце Ципола рады новому оборудованию.

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"Это никакая не Америка, так это должно быть", – о радиологическом оборудовании новейшего поколения и новом радиологическом кабинете говорит член правления Старолиепайского центра первичной медицинской помощи Виолета Целма. В 103-м помещении этого учреждения открыт модернизированный радиологический кабинет, в котором будут проводить рентгеновские обследования.

В Старолиепайский центр первичной медицинской помощи новое оборудование доставило и установило предприятие "Америлат". Член его правления Янис Крамерс рассказал о преимуществах радиологического оборудования: "Во-первых, главная польза для пациента состоит в том, что на 30 – 40 процентов уменьшается получаемая доза радиации. Во-вторых, для пациентов и персонала удобство создает автоматизация оборудования, что позволяет стол для обследований поднимать, опускать и автоматически центровать. В-третьих, улучшение качества обследования – обеспечение высококачественного изображения и вместе с этим установление более точного диагноза".

Ассистент радиолога Даце Ципола рассказала, почему автоматизированный стол представляет большую ценность: "Есть люди, которые приходят с болящими ногами или спиной, им трудно забраться на стол. Теперь его можно опустить". Директор по финансам и развитию СЦПМП Винета Неймане отметила еще одно преимущество кабинета: "Современное оборудование доступно в центре города, не нужно будет далеко ездить, чтобы пройти качественное обследование".

103-й кабинет за последние полтора года не только получил новое оборудование, но и обрел привлекательный вид, так как здесь сделан ремонт.