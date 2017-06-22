На состоявшемся сегодня первом заседании Лиепайской думы ее председателем избран прежний руководитель городского самоуправления Улдис Сескс (Лиепайская партия), сообщила агентству ЛETA председатель Лиепайскойизбирательной комиссии Симона Петровица.
За кандидатуру Сескса проголосовали 11 депутатов: шесть от Лиепайской партии и пять от Латвийского объединения регионов (ЛОР).
За вторую кандидатуру - Валерия Агешина ("Согласие") проголосовали четыре депутата от "Согласия".
Как сообщалось, ЛОР договорилось с Лиепайской партией о формировании коалиции в городской думе. ЛОР поддержит выдвижение на должность мэра нынешнего руководителя думы Улдиса Сескса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование, и мэром будет избран представитель ЛОР.
На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, "Согласие" - четыре. Остальные партии в думу не прошли.
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